Pisa, ruba vestiti in un negozio in centro. Bloccato da due carabinieri fuori servizio

Pisa, 16 giugno 2024 – Aveva riempito lo zaino di vestiti ed era appena uscito dal negozio senza pagare quando alla vista di due carabinieri, liberi dal servizio e a passeggio su Corso Italia, deve essere andato in ansia perché i due militari, insospettiti dal suo atteggiamento, non hanno potuto non notarlo.

E’ avvenuto ieri, in un noto negozio del centro. L’uomo ha provato a scappare e allontanarsi dagli sguardi dei due carabinieri, ma ha fatto poca strada. Dopo un breve inseguimento a piedi i militari lo hanno raggiunto e bloccato. Nello zaino aveva vari capi di abbigliamento, del valore di circa 150 euro. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per tentato furto aggravato, e accompagnato nella casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.