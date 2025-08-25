Pisa-Roma si gioca all'Arena, il sindaco ha firmato la deroga

Pisa, 25 ago - "La Commissione convocata dalla Prefettura stamani ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto in questi mesi all’Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30 agosto, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la serie A". E' l'annuncio ufficiale fatto poco fa sulla sua pagina Facebook dal sindaco Michele Conti. Il primo cittadino ha infatti firmato la deroga necessaria per garantire lo svolgimento della prima partita casalinga dei nerazzurri davanti al pubblico amico, già nelle prossime settimane, approfittando anche della sosta del campionato per le gara della nazionale, saranno concluse le ultime finiture per consegnare lo stadio completamente rinnovato al Pisa e ospitare senza intoppi tutti match casalinghi.

"Nei prossimi giorni - prosegue il post del primo cittadino - saranno completati alcuni interventi: per consentire l’avvio dell’iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa–Roma all’Arena Garibaldi. Con la nostra amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa allo Stadio Romeo Anconetani. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria".

Con la deroga oggi e il via libera formale atteso per i prossimi giorni si chiude la corsa contro il tempo per adeguare l'Arena ai nuovi standard richiesti dalla Lega A. E già da sabato il colpo d'occhio per chi frequenterà lo stadio consegnerà un impianto completamente rinnovato.