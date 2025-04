Pisa: Riposo strategico prima della sfida decisiva contro la Cremonese

Tre giorni di riposo. Utili per ricaricare le energie e rilassare i nervi in vista del finale di stagione. Nessun carico o allenamento extra, era già successo a inizio stagione, con i calciatori che vollero lavorare di più. Il risultato? Due sconfitte di fila, contro il Brescia in Coppa Italia e contro la Juve Stabia. Inutile, forse rischioso, strafare. Così, considerando che il Pisa tornerà in campo lunedì, nella sera di Pasquetta, a nove giorni di distanza dal successo del Mapei Stadium contro la Reggiana, e lo farà in quella che è rimasto l’ultimo vero, grandissimo, incontro di cartello della stagione (per gradiente di difficoltà degli avversari, si intende), contro la Cremonese, gli allenamenti riprenderanno mercoledì. Filippo Inzaghi e il suo staff hanno deciso di non modificare la scaletta "standard" di lavoro.

Così, per una partita "traslata" di due giorni, di due giorni saranno traslate le sedute di lavoro. Concentrazione massima, quella richiesta al Pisa, considerando che la sfida ai grigiorossi rappresenta uno spartiacque per queste ultime partite.

Tornerà a disposizione Canestrelli, dopo aver scontato la giornata di squalifica. Senza ulteriori squalificati dal giudice sportivo, e con una condizione atletica ottima, come ribadito a più riprese nelle dichiarazioni da Filippo Inzaghi, anche la squadra è in fermento, "smaniosa" di scendere in campo già per la prossima partita. Intanto, però, è giusto respirare, tirare il fiato, prima di iniziare a dare gas ai motori.

Lorenzo Vero