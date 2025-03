Pisa per la Sla, un evento per supportare la ricerca e la cura della malattia

Pisa, 17 marzo 2025 - Venerdì 21 e sabato 22 marzo, presso il Palazzo "La Sapienza"; avrà luogo l’International Meeting dal titolo “Pisa per la Sla - Artificial Intelligence driving research and cure in ALS, SMA and other Motor Neuron Diseases”. L’evento, di rilievo internazionale, riunirà esperti del settore, clinici, ingegneri e informatici e tratterà delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel supportare la ricerca, l’assistenza e la cura delle malattie del motoneurone. Le malattie del motoneurone sono un gruppo eterogeneo di patologie rare che colpiscono i neuroni responsabili del movimento (motoneuroni), compromettendo progressivamente la trasmissione degli impulsi nervosi ai muscoli. Tra queste, la più diffusa è la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), caratterizzata dalla degenerazione progressiva dei motoneuroni. Grazie ai progressi della ricerca, alcune di queste patologie sono oggi trattabili, ma per molte, inclusa la SLA, non esiste ancora una cura risolutiva. L’iniziativa, promossa dalla Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, centro di riferimento afferente alla rete europea per le malattie rare ERN-EURO-NMD (European Rare Network for Neuromuscular Diseases) e supportata dalla Fondazione “Un Passo per Te” per la ricerca nelle Malattie Neuromuscolari, ha ricevuto il patrocinio di Istituzioni e Società Scientifiche Nazionali e Internazionali. L’evento sarà arricchito, nel pomeriggio di venerdì 21 marzo, dall’incontro/dibattito “Qui ed ora con la Sla”, organizzato dal Rotary Club Pisa Pacinotti con il supporto dell’ Associazione Pazienti AISLA, che offrirà uno spazio di confronto non solo a pazienti, famiglie, operatori sanitari ma anche alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare una riflessione collettiva su tematiche di grande rilevanza, quali le prospettive di assistenza e le normative di supporto per le persone affette da Sla. A conclusione della giornata di venerdì 21, presso l’Hotel San Ranieri, il Rotary Club Pisa Pacinotti promuove la cena di beneficenza “Insieme per la SLA”, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione “Un Passo Per Te” per il sostegno alla ricerca sulle malattie neuromuscolari e alle iniziative rivolte ai pazienti di Aisla. Sabato 22 marzo si celebrerà anche l’Ottava Giornata Nazionale delle Malattie Neuromuscolari, un evento divulgativo rivolto ai pazienti e alla cittadinanza per promuovere una maggiore consapevolezza su queste patologie e sui progressi della ricerca medica. Anche questo appuntamento, che si terrà nella stessa sede, rappresenta un’importante occasione per evidenziare il ruolo cruciale della ricerca, fondamentale per affrontare malattie spesso gravi, alcune delle quali, grazie ai recenti sviluppi scientifici, possono oggi beneficiare di terapie mirate.