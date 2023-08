Pisa, Notti di Talento sostenuti da aziende locali

Notti di Talento è sostenuto dai cantieri navali Seven Stars, Overmarine, Rossinavi e Carpensalda, Farmacie comunali di Pisa, Acque, Paim, l’agenzia immobiliare Micasa, Auto 2000, Parco di San Rossore, Cgm, Irem e Gruppo Bubbo. E sostiene la raccolta fondi per le cure della piccola Jo Santabarbara, la bambina di Tirrenia affetta da una rara malattia che è rientrata meno di due mesi fa dagli Stati Uniti dove si è sottoposta a un altro complesso e costoso ciclo di terapie. Stasera saranno una trentina gli artisti in gara suddivisi in 12 esibizioni di canto e balle, ecco tutti i loro nomi: i cantanti Leonardo Rossi, Eleonora Pischedda, il duo Enola Ferraro e Annachiara Giannini, Asia Stellato, il duo Francesco Fialdini e Aurora Barsottelli, Camilla Suardi, Silvia Bindi e Beatrice Bigoni; per il ballo il duo contemporaneo Laura Conti e Sara Rotini (Proscaenium Pisa), la crew di Slide Dance Studio Pisa (Chiara Scaramelli, Martina Cerulli, Rachele Rodriguez, Elena Spoto e Claudia Corchia), la crew di Artemix Pisa (Silvia Menichetti; Chiara Squeglia, Veronica Sorrentino, Genny Panizzi, Sanja Gorelli e Sara Giorgi) e Nicole Pezzolesi (Jm Academy Viareggio).