Pisa, Fondazione Arpa e Operation Smile International insieme in Madagascar

Pisa, 29 novembre 2024 - Dal 4 al 18 dicembre 2024, Antsirabé, la terza città più grande del Madagascar, sarà il centro di una missione medica educativa di grande rilievo, nata dalla collaborazione fra Fondazione Arpa e Operation Smile International.

Il progetto si focalizza sul trattamento delle malformazioni congenite, prevalentemente cranio-facciali, ma anche di altre tipologie, con un duplice obiettivo: fornire assistenza sanitaria immediata e formare giovani chirurghi africani affinché possano, in futuro, affrontare e risolvere autonomamente queste complesse problematiche medico-sanitarie nei loro paesi di origine. Questa iniziativa trova le sue radici in un accordo siglato anni fa tra la Fondazione Arpa e Operation Smile Italia, che ha visto studenti del sesto anno di medicina e specializzandi partecipare a missioni mediche in Ecuador, Bolivia e Timor Est. Oggi, l'esperienza si rinnova ad Antsirabé, portando avanti lo spirito di formazione e cooperazione internazionale orienta da sempre gli sforzi delle due onlus.

La missione sarà guidata dal Dr. Nicola Freda, membro del consiglio direttivo della Fondazione Arpa e ufficiale medico del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Accanto a lui, un team internazionale composto da tre chirurghi plastici ricostruttivi provenienti rispettivamente da Stati Uniti, Svezia e Australia.

Completano il team quattro giovani chirurghi africani in formazione: tra questi ultimi, sarà presente anche il Dr. Frank Nzuma della Repubblica Democratica del Congo, che rappresenta un esempio concreto del successo dei percorsi formativi promossi dalla Fondazione Arpa: nel 2008 il Dr. Nzuma era studente di medicina e volontario locale durante la prima missione medica a Kinshasa, organizzata proprio dalla Fondazione Arpa.

Distintosi per impegno e capacità, fu segnalato dal Dr. Freda per partecipare a un corso di ecografia organizzato dal prof. Franco Mosca e dal prof. Davide Caramella, già Ordinario di Diagnostica per Immagini dell’Università di Pisa, spiccando per gli ottimi risultati conseguiti. In seguito Fondazione Arpa agevolò la sua venuta a Pisa per consentirgli di seguire un corso intensivo di ecografia diagnostica: competenze che poi il Dr. Nzuma applicherà nel suo paese d’origine.

Oggi, a 16 anni di distanza, Frank Nzuma è parte integrante della missione ad Antsirabé, e questo è un chiaro risultato del modello educativo promosso dalla Fondazione Arpa: non limitarsi a fornire assistenza immediata, ma investire nel futuro della medicina nei paesi in via di sviluppo. Il contributo italiano, rappresentato dal Dr. Freda, è un esempio di come il nostro paese possa distinguersi nel panorama internazionale non solo per la qualità dell'assistenza sanitaria offerta, ma anche per il suo approccio lungimirante alla formazione: come sottolinea lo stesso Dr. Freda, l'obiettivo non è semplicemente “pescare per dare pesci”, ma insegnare a pescare.

"Dai un pesce ad un uomo e lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita", tramanda un antico proverbio cinese: e proprio in questo messaggio sta il cuore della mission in Madagascar e di tutto l’impegno in ambito formativo di Fondazione Arpa.

La cooperazione internazionale rappresenta uno strumento potente per generare cambiamenti duraturi e significativi: formando professionisti in grado di trasmettere a loro volta il sapere acquisito, contribuendo a ridurre il gap medico e a migliorare la qualità della vita delle loro comunità.