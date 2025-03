Pisa Eye, gira ’la Luminosa’. Fin sopra i tetti della città come nei sogni o nei film

Un tramonto un po’ sottotono quello di ieri rispetto ai tramonti a cui è abituata Pisa e che a volte infuocano i Lungarni, soprattutto quando le giornate cominciano ad allungarsi. Verso le 17.30, però, 6000 lucine colorate si sono accese di colpo e la ruota panoramica di piazza Vittorio Emanuele ha iniziato a girare fra le urla di gioia dei più piccoli che un po’ guardano in su, un po’ sono distratti dagli eroi della Marvel che si aggirano nella piazza per l’occasione speciale. Ora è anche qui: abbiamo un Pisa Eye! Alta ben 23 metri, dotata di 16 cabine e impreziosita da migliaia di punti luminosi, avvolta da una musica da discoteca è pronta ad offrire una nuova vista dello skyline pisano. Una ruota chiamata proprio la Luminosa e pensata apposta per regalare un’esperienza che ancora non si è vissuta in città. Ecco che Iron Man, Spider-Man e gli altri supereroi scendono dalla gradinata assieme agli speaker di Radio 105: la ruota apre le cabine e ragazze e ragazzi corrono a mostrare il biglietto per salire in alto, sopra i tetti di Pisa. In fondo è una sera di festeggiamenti di Carnevale e dall’alto si vedranno coriandoli e stelle filanti che poco prima sono stati sparsi qua e là. Ecco che inizia il giro con amici, fidanzati, genitori o colleghi che hanno fatto una pausa dal lavoro, e tutti sono curiosi di rispondere alla domanda che da giorni circola in città: si vedrà la Torre da lassù? La risposta arriva proprio da Kevin Lupetti (nella foto) di Lupetti Attrazioni, la ditta che ha portato la ruota a Pisa: "Possiamo dire di sì, la Torre da qui si intravede insieme a tutta Piazza del Duomo. Quello che speriamo, e ci auguriamo, è riuscire a portare qualcosa di più alto, che svetti e che brilli ancora di più".

Presente anche il sindaco Michele Conti per il taglio del nastro, tra le urla entusiaste dei più piccini e gli applausi dei più grandi accompagnati in piazza dai supereroi sparpagliati già in Corso Italia ad indicare la nuova meraviglia. Kevin Lupetti, emozionato e felice del momento, evidenzia anche il valore simbolico dell’iniziativa: "Vogliamo illuminare questa piazza, ma soprattutto portare gioia in questa città che, sinceramente, si merita anche ben più di questo!". E’ proprio un desiderio quindi quello di offrire ai pisani un motivo in più per sorridere o un momento di spensieratezza, pensando a tutti quei momenti magici che non si vedono solo nei film o si immaginano nei sogni più belli. Da ora in poi certe cose si possono far succedere. E in un periodo in cui il desiderio di stare insieme è più forte che mai per l’arrivo imminente della primavera, la ruota si inserisce perfettamente nel cuore della città, visibile ora da una prospettiva inedita.

L’attrazione è temporanea, ma una cosa è certa: ha conquistato il cuore di molti che, in attesa di una postazione più suggestiva e di un’altezza ancora più importante, intanto possono emozionarsi come nei momenti più appassionanti di alcune recenti serie tv o classici cult.