Pisa, entrano nel vivo le iniziative di Natale Mercatino in piazza Garibaldi

Pisa, 16 dicembre 2023 - Pisa - Entrano nel vivo le iniziative natalizie nel centro storico di Pisa. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, quello che precede la vigilia di Natale con gli eventi inseriti nel cartellone di “Pisa La città del Natale” e gli eventi targati Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del comune di Pisa. Da venerdì 15 fino a domenica 24 dicembre il Mercatino artigianale allestito in piazza Garibaldi e via San Francesco offrirà tante occasioni di shopping con prodotti artigianali ed enogastronomici. Sabato 16 dicembre, dalle 16 alle 18.30, chiunque potrà dare il suo contributo per l'iniziativa solidale promossa dall'associazione Banco Alimentare, che sarà presente in largo Ciro Menotti con uno stand per la raccolta di cibo e generi di prima necessità. “Per l'occasione Confcommercio Pisa donerà alcuni generi alimentari che il Banco Alimentare destinerà alle famiglie bisognose del territorio, non dobbiamo dimenticarci delle persone meno fortunate e stiamo cercando di fare la nostra parte organizzando molte iniziative all'insegna della solidarietà, anche all'interno del ricco cartellone di iniziative per l'intera durata delle feste, fino al 6 gennaio” - annuncia il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. Ad allietare lo shopping di domenica 17 dicembre, tante occasioni di intrattenimento per grandi e piccoli, che potranno divertirsi con i giochi in legno allestiti in piazza XX Settembre dalle 15.30 alle 19, mentre nella fascia oraria dalle 15 alle 18.30, in piazza del Carmine, accanto alla Casa di Babbo Natale, andrà in scena il divertentissimo Teatrino dei burattini. Sempre domenica 17 dicembre, per l'intera giornata il Mercato di Natale di via Paparelli, con i suoi 100 banchi, offriranno una occasione di svago e opportunità di acquisto per i regali di Natale.

M.B.