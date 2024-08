Pisa, ecco il "Pacchetto Scuola": fino a 300 euro per l'acquisto di materiale

Tra i 130 e i 300 euro a studente per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica di ragazze e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni socieconomiche più difficili. È il contributo previsto dal bando “Pacchetto Scuola” 2024/2025 pubblicato oggi, lunedì 26 agosto, dal Comune di Pisa sul proprio sito istituzionale. L’agevolazione è destinata a studentesse e studenti residenti nel Comune di Pisa, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. Per poter presentare domanda è inoltre necessario avere un’età anagrafica, alla data di scadenza della presentazione delle domande, non superiore ai 20 anni (da intendersi 20 anni e 364 giorni al 20 settembre 2024) e un ISEE non superiore a 15.748,78 euro. L’incentivo potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. “La misura è un importante sostegno alle famiglie – dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi –. Si stima infatti che la spesa media per i libri di testo si aggiri sui sui 286 euro per le prime classi delle scuole secondarie di primo grado, riducendosi a 111 euro e 127 euro rispettivamente per le classi seconde e terze. Più elevato il costo per le scuole secondarie di secondo grado, che supera l’importo emdio di 300 euro in tutti gli indirizzi e per tutte le classi. La scelta di riservare il Pacchetto Scuola ai nuclei con ISEE inferiore a 15.748,78 euro è sicuramente di buon senso e va incontro alle necessità delle famiglie più bisognose”. La domanda potrà essere presentata fino alle ore 12:00 di venerdì 20 settembre e dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al seguente link: https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SSC_050. Per accedere al sistema on line è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) o TSN (Tessera Sanitaria Nazionale). Il bando e i relativi allegati sono reperibili sul sito del Comune al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Pacchetto-scuola. Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Pisa, Direzione Servizi Educativi, disabilità, politiche della casa, servizi educativi – Ufficio trasporto-Diritto allo studio, scrivendo alla mail: [email protected], oppure telefonando ai numeri 050910739 – 717 – 718 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30. Si ricorda inoltre che è attivo il servizio di facilitazione digitale a supporto dell’utente per supportare gli utenti nel primo accesso ai servizi online del Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/Servizi/Facilitazione-digitale: presso l’URP del Comune, su appuntamento, chiamando il numero 050.910666; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno 17; presso il Centro Polivalente Pisanova in via Viale 2; presso i locali a lato della Palestra Popolare del Cep, in via Bonamici 8 su appuntamento, chiamando il numero 050.7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.