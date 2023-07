Pisa, così la Corea si avvicina Red Spider Lily vittorie e sogni

Nuove sfide in arrivo per la Red Spider Lily Crew. Il gruppo pisano con la passione per le coreografie e la musica Korean Pop, composto da 15 giovanissimi membri e una collaboratrice esterna, continua a collezionare successi e si avvicina al traguardo più importante che potrebbe portare i ragazzi e le ragazze direttamente in Corea. La crew, nelle scorse settimane, ha infatti vinto il primo posto alla finale del torneo nazionale "K-Contest: All Stars". Il gruppo si era precedentemente qualificato alla finale attraverso la sesta tappa del torneo, tenutasi a Bologna, nella quale aveva conquistato il primo posto con un’introduzione auto-coreografata e una performance di "Zoo".

Questa volta, per la finale (svoltasi anche questa a Bologna), il gruppo ha ballato sulle note di "Toxic" di Britney Spears (versione epica dei 2WEI e auto-coreografata come introduzione) e "Wings" delle Pixy. Grazie alla vittoria, la crew ha avuto quindi accesso diretto alla tappa italiana del contest nazionale indetto dalla KBS, noto ente televisivo coreano, che si terrà sabato 8 luglio al Teatro Elfo Puccini di Milano. La gara si dividerà in due categorie: vocal (canto) e dance. Sia solisti che le crew gareggeranno sotto la stessa categoria, ovvero la categoria dance. Si esibiranno 8 crew e 4 solisti. Il primo e il secondo classificato della categoria dance potranno partecipare al prossimo round che sarà, però, online. Il vincitore potrà andare direttamente a Changwon, in Corea, per la finalissima. "La coreografia da noi creata – racconta Martina Frassi, portavoce della crew - prevede l’utilizzo di elementi scenici, come fiori finti e nastri, insieme a mosse di danza acrobatica. Le ballerine principali saranno 6, con l’aggiunta di 4 ballerini di supporto sia nell’intro che nella canzone principale".