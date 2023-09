Pisa conquista il Principato per un turismo di qualità

E’ partita la campagna promozionale sui bus del Principato di Monaco. L’assessore al turismo Paolo Pesciatini: "Valorizziamo e diffondiamo l’intero patrimonio del nostro contesto territoriale". Ecco allora le eccellenze del territorio pisano sui bus che circolano nel centro del Principato di Monaco. Nell’ambito di una più ampia promozione turistica della città denominata “Pisa is much more” è in atto un’importante campagna di comunicazione mediante la personalizzazione dei bus del Principato di Monaco. Ad essere ‘brandizzati’ sono i bus della linea centrale che attraversa il Principato, dal quartiere del porto di Fontvielle al centro, dove hanno sede il celebre Casinò e il famoso Hôtel de Paris, per un totale di 40 veicoli che circolano con una frequenza di 30 minuti a ciascuna fermata. L’iniziativa è resa possibile dalla partecipazione del Comune al progetto di valorizzazione dal titolo “10 Comuni”, promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza. Si rafforza così anche lo storico legame di relazioni e amicizia tra la nostra città e la Costa Azzurra. "Si tratta di una importante promozione della città - evidenzia l’assessore Pesciatini -. La presenza delle immagini della nostra città in un contesto di grande valore e prestigio come il Principato di Monaco, frequentato da un turismo di qualità e di residenti, appassionati del bello e alto spendenti, rappresenta uno dei target a cui intendiamo puntare per promuovere la città e il litorale. Le nostre politiche turistiche sono tese a valorizzare l’intero patrimonio turistico culturale presente nel nostro contesto territoriale. Anche le immagini pubblicitarie riportate in questa occasione, realizzate per questi luoghi prestigiosi, senza prescindere assolutamente dal complesso monumentale del ‘prato dei Miracoli’ con i suoi ‘santi marmi’, evidenziano ambienti e opere di richiamo da offrire al godimento, anche estetico, dei nostri ospiti".

L’iniziativa di promozione turistica rafforza ulteriormente i rapporti tra Pisa e la Costa Azzurra, considerato il forte legame di amicizia con la città di Saint-Tropez per le celebrazioni del patrono San Torpè. Dal 1955, ogni anno, una nutrita delegazione di “tropesiennes” raggiunge Pisa il 29 aprile in pellegrinaggio per venerare il Santo. Visita ricambiata nel successivo mese di maggio dalla delegazione pisana, per partecipare alla festa patronale denominata “Bravade”.