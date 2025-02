Pisa conquista i social. Alla scoperta di nuovi lavori

La città e i suoi dintorni prendono vita sui social. Francesca Turchi, pisana classe 1983, racconta con magia la Toscana e luoghi lontani come l’America o il Giappone con il suo profilo Instagram da oltre 12mila seguaci e il blog Travel’s Tales, attivo dal 2009. "I social erano agli albori ed io mi ero appena laureata. Ho aperto un blog per capire come funzionasse, all’epoca lavoravo in un’agenzia di comunicazione. Fin da subito avevo deciso di dedicarlo ai viaggi e, pian piano, l’ho riempito di consigli. Ho sempre viaggiato tanto in tutto il mondo, anche con i miei genitori, e Travel’s Tales era un po’ come un “diario di bordo“", ricorda Francesca.

"La fortuna ha voluto che proprio quell’anno i blog di viaggi prendessero piede: molte realtà turistiche hanno iniziato a mobilitarsi e a coinvolgermi in attività di promozione e di marketing. Così, da più di 15 anni i viaggi, che sono sempre stata la mia passione, sono diventati letteralmente un secondo lavoro. Ci ho messo tanta dedizione, ma è soddisfacente guardarsi indietro e vedere l’evoluzione mia e del mio blog. Fino al 2020 lavoravo e, nel frattempo, giravo il mondo: è stato molto impegnativo, non lo nego, ma anche bellissimo".

La pandemia e il lockdown hanno scombinato i piani di Francesca: "Avevo capito che qualcosa sarebbe cambiato, così ho iniziato ad adottare un taglio diverso, soprattutto sui social, che oggi sono il principale canale di promozione. Vivendo in Toscana, ho pensato di puntare sul turismo di prossimità, che poi ha riscosso molto successo in tutta Italia: tanti content creator hanno iniziato a parlare di quello che avevano sotto casa", spiega. "Da due anni mi sto focalizzando molto di più su Pisa, soprattutto attraverso i "reel" su Instagram, inserendomi così in un’opera di promozione del territorio attiva già da prima dell’avvento dei social. Ricordo, ad esempio, il progetto “Pisa blog tour“, realizzato nel 2011, che coinvolgeva vari blogger per promuovere tutto quello che Pisa può offrire oltre alla torre pendente. Nel mio piccolo, e con strumenti un po’ diversi ormai, sto cercando di fare lo stesso".

Un cambio di rotta, quello orientato al turismo di prossimità, che ha avuto un riscontro più che positivo: "Con grande sorpresa e piacere, raccontare Pisa e la Toscana ha avuto una notevole risonanza. Ho notato tanta partecipazione", risponde Francesca, che l’anno scorso ha scritto anche un libro. "Sono co-autrice di "Sei pisano se…", pubblicato a dicembre: è nato da una rubrica che avevo realizzato sui social sui termini pisani in ordine alfabetico. Anche in questo caso è stato bello vedere il riscontro del popolo pisano su internet". "Credo e spero che i pisani stiano riscoprendo Pisa, così come il mondo intero: c’è molto di più oltre alla Torre, e io voglio incuriosire le persone", spiega Francesca. "Prossimi progetti? Presto usciranno contenuti sulla Val di Cornia, oltre a tante altre chicche sul territorio pisano".

Giulia De Ieso