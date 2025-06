"Pisa, città che cresce". Il focus a La Pisaniana

"Pisa da record" è il titolo della punta de “La Pisaniana“ che vedrà protagonisti il sindaco Michele Conti e la sua giunta parlando della città che cresce, nel programma prodotto dal circolo culturale "Filippo Mazzei" e in onda stasera alle 21 su 50Canale. Nuovo Santa Chiara, ospedale Stella Maris, case popolari e recuperi in centro storico, Pisa Smart city e delle tradizioni, turismo, commercio, scuola, sostenibilità ambientale, politiche del lavoro, pari opportunità e digitalizzazione sono i temi trattati. A cominciare dal ritorno del Pisa in serie A dopo 34 anni e su come si sta lavorando per adeguare la città al ritorno nella massima categoria calcistica. Ad affiancare il sindaco ci saranno tutti i componenti della Giunta. Il vicesindaco Latrofa, oltre agli interventi sullo stadio, farà il punto sui lavori in città (manutenzioni e grandi opere) confermando la fine degli interventi realizzati grazie ai fondi del Pnrr entro i tempi richiesti.

Altro capitolo importante è quello della mobilità sostenibile: con Conti e l’assessore Dringoli si farà il punto sui tratti di piste ciclabili e sui progetti per la tramvia. E ancora i grandi eventi dello sport come il passaggio del Giro con l’assessore Frida Scorpa e l’assessore al turismo Paolo Pesciatini che getterà lo sguardo anche sugli appuntamenti estivi, mentre l’assessore alla cultura Filippo Bedini racconterà i preparativi in vista del Giugno Pisano e l’esposizione permanente delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, inaugurata nel giugno scorso. Nella terza parte della Pisaniana con l’assessore al welfare Giovanna Bonanno si parlerà della scelta del Comune di uscire dalla Società della Salute reinternalizzando i servizi sociali e l’assessore Gabriella Porcaro si parlerà di lavoro, formazione professionale e pari opportunità. Riccardo Buscemi (Istruzione) confermerà l’impegno del Comune di andare incontro alle esigenze delle famiglie nel periodo estivo, mentre l’assessore Giulia Gambini parlerà di ambiente e rifiuti. Ospiti anche Stefano Bottai, vicepresidente di Toscana Aeroporti, Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, Marco Macchia delegato per i rapporti istituzionali dell’Università di Pisa, Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio per le province di Pisa e Livorno e Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica di Pisa.

Completano la puntata le rubriche "Cambio di stagione" con l’intervista di Teresa Sichetti al critico d’arte Nicolas Ballario, del presidente del circolo Mazzei, Massimo Balzi, sulle iniziative dell’associazione e la ricetta di Gianfranco Scarpellini del ristorante la Buca di San Ranieri.