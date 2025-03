Pisa Ciok: la festa del cioccolato artigianale arriva in città

Pisa, 26 marzo 2025 – L'attesa del Giro d'Italia è più dolce con Pisa Ciok l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e FIVA Confcommercio, in collaborazione con il Comune di Pisa. Un evento interamente dedicato al cioccolato artigianale, con la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che animeranno Piazza Vittorio Emanuele II da venerdì 28 a domenica 30 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 20.

Tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 17.30 i bambini potranno partecipare a laboratori dedicati, un'occasione per scoprire il mondo del cioccolato in modo divertente e interattivo. Il programma prevede inoltre lezioni per adulti, show cooking e una grande mostra mercato con specialità artigianali. La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi che accompagnano la città verso la tappa del Giro d’Italia.

“Pisa Ciok rappresenta un'importante occasione per valorizzare l’artigianato di qualità e rendere ulteriormente attrattiva la città in vista di un appuntamento importante come il Giro d'Italia” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che unisce qualità, innovazione e una forte identità artigianale”.

Entusiasta dell'evento il presidente di FIVA Confcommercio Giacomo Errico: “Stiamo promuovendo questo evento per la sua bellezza e particolarità. Pisa Ciok si distingue per due elementi fondamentali: la qualità, garantita dalla selezione di aziende che seguono protocolli rigorosi nella produzione del cioccolato, e l’aspetto culturale, grazie al coinvolgimento delle scuole primarie”.

Venerdì sarà una giornata speciale dedicata ai più piccoli, che avranno l’opportunità di scoprire il mondo del cioccolato attraverso un laboratorio educativo, imparando il processo che porta dalla fava di cacao al prodotto finito. Inoltre, l’evento anticiperà ufficialmente il passaggio del Giro d’Italia a Pisa, con una sorpresa speciale che sveleremo solo al momento giusto”.

“Si tratta di un altro evento importante per Pisa: la festa del cioccolato artigianale, con una vera e propria fabbrica del cioccolato. Crediamo che questo appuntamento sia molto attrattivo - dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - Segue l’indirizzo dell’amministrazione di valorizzare il centro storico, coinvolgendo sia i cittadini che i turisti, che potranno apprezzare l’arte dei maestri cioccolatieri. Anche in questa occasione, ci sarà un legame con il Giro d’Italia, che vedrà Pisa protagonista con il passaggio della tappa del 20 maggio. In occasione dell’evento, verrà realizzata una sacher torta rosa, una pralina rosa, una bicicletta interamente costruita con il cioccolato e una maxi tavoletta di cioccolato rosa lunga 15 metri, destinata a entrare nel Guinness dei Primati. Inoltre, saranno premiate le associazioni sportive con delle tavolette di cioccolato, rafforzando così il legame della nostra città con il mondo dell’associazionismo. Siamo molto soddisfatti di eventi come questo e stiamo lavorando per realizzare manifestazioni di qualità che possano avere successo e diventare popolari”.