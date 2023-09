Pisa capitale della Marineria d’Italia. Evento da oltre 5mila visitatori

Pisa, 23 settembre 2023 - La ‘settimana del mare’ si conclude in questo weekend con l’evento clou del Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia. Un evento che, dalla Toscana, mancava da 53 anni, nel quale antica storia e tradizione marinara si incontrano, dopo un lavoro lungo un quadriennio per portare il concetto della marittimità ai cittadini pisani. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) tramite il Gruppo Marinai di Pisa, sta portando in città oltre 5000 persone che oggi e domani assisteranno al concerto della banda della Marina Militare e allo spettacolare defilamento sui lungarni. Il programma prevede un ricco cartellone di eventi e non si è svolto solo per un fine settimana ma è stato articolato su più giorni, all’interno della stessa settimana del mare con tante iniziative, anche di beneficenza e solidarietà. Oggi e domani, però, si svolgeranno gli eventi principi che concluderanno la rassegna, organizzata una volta ogni 4 anni. Si comincia alle 10.30 da Marina di Pisa con la regata velica valevole per il trofeo 21° Raduno Nazionale Marinai. Le quote di iscrizioni per la partecipazione alla regata saranno devolute da parte della sezione della Lega Navale di Pisa a favore dell’Istituto Andrea Doria Assistenza Orfani Marina Militare. La premiazione si svolgerà al Porto di Pisa alle 17.30. Dalle 9 alle 15 si svolgerà invece, alle officine Garibaldi, l’assemblea nazionale dell’Anmi.

Alle 17, al Teatro Verdi, il concerto della banda musicale Mmi sarà uno degli eventi clou della giornata. Alle 21 infine, il programma odierno si concluderà sulla terrazza della Stazione Leopolda con il vin d’honneyr per le autorità. Domani invece la giornata sarà monopolizzata, specialmente in mattinata, dalla rassegna e il defilamento dei reparti della Marina Militare e dei gruppi Anmi con la presenza di alcuni reparti della Forza Armata, il sorvolo degli elicotteri e la sfilata dei soci sul lungarno sud, da piazza San Paolo a Ripa d’Arno a Ponte della Fortezza. Una ricca sfilata di 4 ore che avrà inizio alle 9 per concludersi alle 13. Nel pomeriggio invece, per concludere la settimana, in Ponte di Mezzo si svolgerà la cerimonia dell’ammainabandiera. Una grande occasione di festa per la città, per i cittadini, ma anche per i tanti turisti che, spinti dalla curiosità, saranno sui lungarni a osservare la festa della Marina militare. Per permettere lo svolgimento della manifestazione so no stati adottati numerosi provvedimenti temporanei di viabilità e sosta tutti disponibili, nel dettaglio, attraverso il sito ufficiale del quotidiano www.lanazione.it, all’interno della sezione cronaca di Pisa.