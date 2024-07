Pisa, la febbre nerazzurra impazza: stadio esaurito con l’Inter. In diecimila il 2 agosto, lunedì via agli abbonamenti

Pisa, 27 luglio 2024 – Adesso è ufficiale. Sarà ‘tutto esaurito’ all’Arena Garibaldi per Pisa-Inter. Scaduta la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione nei settori casalinghi, ma anche per i possessori delle tessere di fidelizzazione interiste in Curva Sud, ieri sono stati esauriti, in circa mezz’ora, tutti i rimanenti 2500 posti a disposizione.

Saranno quindi in circa 10 mila ad assistere ufficialmente al match. L’apertura della ‘vendita libera’ per la partita del 2 agosto alle 19.30 era prevista per le 15.30, ma lunghe code si registravano già dalle prime ore del mattino al Pisa Store di Borgo Stretto, ma anche al Solo Pisa di via Piave e al nuovo punto vendita accanto alla tribuna dell’Arena nel Mediolanum Lounge, tanto da far specificare alla società l’orario di apertura con una nota diffusa nel corso della mattinata. Risultato? Subito dopo l’orario di apertura erano già 2000 le persone connesse in coda su Ticket One, oltre alle file degli appassionati fuori dai ‘botteghini’. In soli 30 minuti anche gli ultimi biglietti sono stati venduti.

«Questo stadio è troppo piccolo - ha dichiarato uno dei tifosi in coda, Roberto Molinas, 56 anni - Con l’arrivo di Inzaghi prevedo un aumento degli abbonamenti e con l’esaurimento dei biglietti in così poco tempo ciò dimostra che l’Arena dev’essere venduta al Pisa e che venga fatto quanto prima un aumento della capienza. Se la società andrà in Serie A ci vorrà uno stadio da Serie A". Nel frattempo, da quanto si apprende, lunedì 29 luglio dovrebbe essere il giorno dell’apertura della campagna abbonamenti. La sottoscrizione della Pisa membership Card (gratuita e con validità triennale) è obbligatoria per abbonarsi, una questione tecnica di perfezionamento imposta da Ticketone.

A tal proposito si è resa necessaria la spedizione casalinga, con un costo di 9.99 euro, ma sarà possibile spedire fino a quattro card allo stesso indirizzo. "Al momento dell’apertura delle sottoscrizioni (a breve comunicheremo info e modalità) - scrive il Pisa in una nota - sarà possibile presentarsi allo Store solo ed esclusivamente se in possesso di una Membership in corso di validità". Nelle prossime ore saranno resi noti tutti i dettagli della campagna.