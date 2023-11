Pisa, per la strada spunta un armadio pieno di fucili

Pisa, 16 novembre 2023 – È stato ritrovato dalla polizia a San Giuliano Terme, un armadio blindato contenente fucili da caccia, precisamente a lato della strada di via Ademollo. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata da un passante che stava portando a passeggio il cane. Dagli accertamenti è emerso che nella zona, tre giorni prima, era avvenuto un furto in abitazione dove era stato prelevato un armadio blindato contenente fucili. Sul posto è arrivata la vittima del furto, che ha riconosciuto come proprio sia l'armadio blindato che i quattro fucili ancora integri contenuti all'interno. Gli agenti sul posto, dopo aver fatto intervenire i colleghi della polizia scientifica per i rilievi di competenza, hanno verificato l'effettiva appartenenza delle armi e le hanno restituite al proprietario.