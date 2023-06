Pisa, a due laureati del Dipartimento di Scienze Agrarie il premio “Stefano Capitanio”

Pisa, 6 giugno 2023 - Alice Vezzosi ed Edoardo Raccosta sono stati premiati per il miglior elaborato triennale e per la migliore tesi di laurea magistrale in Agraria È stato attribuito a due laureati dei corsi di studio triennale e magistrale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa il premio “Stefano Capitanio” assegnato al miglior elaborato triennale e alla migliore tesi di laurea magistrale in Agraria dall’ANVE, l’Assocazione nazionale vivaisti esportatori. Alice Vezzosi si è laureata lo scorso febbraio 2023 nella laurea triennale in Scienze Agrarie con un elaborato “Da rifiuto a risorsa: valorizzazione dei fanghi di cartiera come ammendante in floricoltura e infrastrutture verdi”, discussa con il professor Roberto Cardelli e la dott.ssa Francesca Brezel. Nel suo lavoro, la giovane studentessa ha dimostrato come i fanghi delle cartiere possano venire utilizzati come risorsa nei substrati di coltivazione e nel suolo. Edoardo Raccosta si è laureato nel settembre del 2022 nella laurea magistrale in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio con una tesi dal titolo “Valutazione fitostatica degli alberi a dimora sul Viale delle Piagge di Pisa”, discussa con il professor Damiano Remorini e la professoressa Elisa Pellegrini. La tesi sperimentale ha avuto l’obiettivo di confrontare diversi approcci strumentali al fine di verificare le condizioni di stabilità e la propensione al cedimento di alberi a cui era stato interrato il colletto. Il concorso, promosso per ricordare l’opera e il lavoro del vivaista Stefano Capitanio, premia ogni anno la migliore tesi di laurea in Agraria - triennale e magistrale - che riguarda gli aspetti botanici, agronomici, fitosanitari, paesaggistici, economici e legislativi connessi con la coltivazione delle piante ornamentali di tipo mediterraneo. I premi, che consistevano in 1.000 e 2.000 euro, per l’elaborato triennale e la tesi magistrale rispettivamente, è stato ritirato da Alice Vezzosi e Edoardo Raccosta in occasione della XV “Giornata del vivaismo mediterraneo - Premio Stefano Capitanio” organizzata a Monopoli (BA) dai Vivai Capitanio.

M.B.