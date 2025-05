"Pippo Inzaghi, il predestinato. Tutto passione e fame di successi"

Un predestinato, il cui percorso nel calcio era scritto nelle stelle. Non esiste un concetto migliore, secondo Antonio De Vitis, per inquadrare la figura umana e sportiva di Filippo Inzaghi. Insieme, in momenti differenti delle rispettive carriere, nel 1995 contribuirono a portare il Piacenza dalla Serie B alla Serie A: per Totò – totem dei bomber di provincia a cavallo degli anni ’80 e ’90 e, soprattutto, padre di quell’Alessandro che dalle nostre parti è divenuto pilastro della rinascita sotto la gestione Corrado – fu la consacrazione con la casacca emiliana; per Pippo invece fu la prima promozione in carriera con la maglia della squadra della sua città natale.

"Lo conoscevo dai tempi in cui era una promessa della Primavera biancorossa – ricorda De Vitis -. In allenamento, nonostante avesse 17 anni, arrivava sempre prima dei difensori professionisti. L’intuizione e l’intelligenza tattica che aveva da calciatore le sta dimostrando anche adesso da allenatore". Ma secondo Totò sono anche altre le qualità innate in Pippo: "Fin dai primi passi nel mondo del calcio ha manifestato una passione unica, accompagnata da una fame di successi spropositata.

Sono delle doti "con le quali si nasce – secondo De Vitis -: o si hanno fin dall’inizio, oppure non si possono allenare. Ma si possono trasmettere con il cuore e con le parole: ecco perché credo che sia arrivato nel posto giusto al momento giusto. Pisa per Pippo rappresenta quell’opportunità che andava cercando da tempo: ha impiegato qualche chilometro di curve in più per raggiungere la vetta, ma adesso con lo Sporting Club può davvero sfondare anche in Serie A. In cadetteria ormai è un guru: merita di giocarsi le sue carte nella massima categoria in un ambiente di cui è divenuto parte fondamentale".

M.A.