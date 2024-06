Pioggia di encomi: "Indagini e arresti. In due casi salvate anche due vite"

Tanti i riconoscimenti consegnati dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, dal procuratore della Repubblica facente funzione, Giovanni Porpora, dalla giudice coordinatrice della sezione penale del Tribunale, Eugenia Mirani, dal comandante del presidio militare, gen. B. A. Giuseppe Addesa, e dal sindaco di Pisa, Michele Conti ai militari dell’Arma "particolarmente distintisi in attività di servizio". Encomio semplice concesso al tenente colonnello Carmine Gesualdo e al brigadiere Marco Pagano, comandante della Compagnia di Pontedera e addetto all’aliquota Operativa della Compagnia di Pontedera per l’accoltellamento della donna il 14 ottobre scorso: "contribuivano alle ricerche del fuggiasco... lo immobilizzavano, traendolo in arresto". Encomio semplice al luogotenente Carica Speciale Fabrizio Maisto, al luogotenente Giorgio Campana, al maresciallo ordinario Daniele Rispoli, al brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, all’appuntato scelto qualifica speciale Silvio Ribet, all’appuntato scelto qualifica speciale Giuseppe Marte e all’appuntato scelto qualifica speciale Fabio Antonucci, addetti al Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Pisa per le indagini "sull’efferato omicidio di uno straniero" in piazza Vittorio Emanuele e l’arresto di cinque pregiudicati. Encomio semplice collettivo a tutti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Di Pisa per vari interventi e l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone responsabili di numerosi furti su autovetture in sosta in danno di turisti stranieri. Encomio semplice al maresciallo capo Cristiano Fontana comandante della Stazione di Riparbella per aver salvato una persona. Compiacimento al v. brig. Tommaso Casolino e al car. Andrea Umberto Econdi perché hanno soccorso un uomo salvandolo.