Pino cade sul cancello dello stadio

Pisa, 16 settembre 2023 – Un grosso pino si è appoggiato sul cancello dello stadio in via Rindi. L’emergenza intorno a mezzogiorno del 16 settembre 2023, poco prima della partita in casa Pisa-Bari, finita poi in parità.

I vigili del fuoco hanno operato in urgenza rimuovendo la pianta che impediva l’apertura del cancello.

Ore di lavoro da parte dei pompieri per tagliare il pino e liberare così il cancello.