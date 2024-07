"Pimme ora viaggia lassù". Indagata l’automobilista

VICOPISANO

Oggi si terrà l’esame esterno sulla salma che si trova all’obitiorio di lucca. Tragedia sulla strada regionale 445 della Garfagnana: l’automobilista è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Si sta ricostruendo in queste ore la dinamica dell’incidente in cui domenica pomeriggio, intorno alle 17,30, nel tratto della variante di San Donnino, nel comune di Piazza al Serchio (Lucca), ha perso la vita Nicola Chiellini, 58 anni, falegname di Cevoli, di rientro dal motoraduno di Gramolazzo. Coinvolti una Renault Clio rossa la cui conducente, da una prima ricostruzione, sembra procedesse in direzione Piazza al Serchio e, per cause da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo l’altra corsia. In direzione opposta stavano arrivando due centauri. Inutili tutti i tentativi di soccorrere Chiellini, appassionato di moto, Pimme nel settore, alla guida di una custom. Ferita anche una 20enne trasportata in codice rosso all’Ospedale Cisanello di Pisa a bordo dell’elicottero Pegaso.

Anche la conducente della Clio è rimasta leggermente ferita: è stata trasportata in codice verde all’ospedale Santa Croce a Castelnuovo di Garfagnana. Tanti già i ricordi per Chiellini, per primo quello degli amici amanti delle due ruote come lui e appartenenti alle "Tartarughe veloci" di Marciana di Cascina.

"Il motoclub – il messaggio diffuso sui social – si stringe intorno alla moglie e alla famiglia. Con lui c’era Vittoria che è ricoverata a Cisanello e di cui ad ora abbiamo poche notizie. Dietro alla moto di Pimme c’era Giacomo: nonostante la caduta sta abbastanza bene". Poi il saluto: "Pimme digli a quelli lassù che non comincino a fare roba col pomodoro che la digerisci male e poi bubboli. Ci mancherai infinitamente...il Motoclub non sarà più lo stesso senza di te. Fai buon viaggio". E ️il Comitato Regionale FMI Toscana ha aggiunto. "Purtroppo è deceduto un tesserato e consigliere del Mc Tartarughe Veloci Nicola Chiellini detto Pimme mentre rientrava dal Motoraduno a Gramolazzo del MC Lake’s Bikers. Il Co.Re. Toscana si stringe al lutto della famiglia".

Antonia Casini

Iacopo Nathan