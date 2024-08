"Pillole di Cinema" a Calci

Calci (Pisa), 28 agosto 2024 - Dal 29 Agosto al 2 Settembre 2024 torna a Calci lo Stage Nazionale Fedic (Federazione italiana dei Cineclub), una full-immersion di formazione ed approfondimento dell’arte cinematografica, importante appuntamento per gli appassionati di video e cinema provenienti da tutta Italia. L’evento, giunto alla 20esima edizione e sostenuto dal Comune di Calci, da Acque Spa e dal Ministero della Cultura, è organizzato da “Corte Tripoli Cinematografica”, Cineclub pisano. Non mancheranno, come di consueto, anche serate aperte al pubblico: due si svolgeranno nella sala consiliare del palazzo comunale di Calci ed una al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, all’interno del complesso della Certosa. Giovedì 29, in sala consiliare, saranno proiettati i cortometraggi realizzati dai partecipanti allo Stage e anche “Il tedesco”, frutto dello Stage 2023. Venerdì 30, sempre in sala consiliare, una serata di racconti, foto e poesie sul tema acqua. Sabato 31, al Museo di Storia Naturale, la serata conclusiva “Cortometraggi in Certosa”, con proiezione dei video firmati da Nicola Raffaetà, Marco Rosati e Luca Serasini e del cortometraggio realizzato dal Museo di Storia Naturale. Ciascun appuntamento sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con inizio alle 21,15. “Ringraziamo l’associazione Corte Tripoli Cinematografica – il commento di Valentina Ricotta, vicesindaca di Calci con delega alla cultura -, con la quale la nostra amministrazione collabora ormai da anni, con l’obiettivo di portare a Calci una storica e vivace manifestazione legata al cinema. Diamo quindi il benvenuto a tutti i partecipanti, auspicando che per loro questo soggiorno sia non soltanto un momento di formazione, ma anche un’opportunità di svago, di riposo e, perché no, di ispirazione artistica, grazie a tutto ciò che a Calci e sul Monte Pisano è possibile trovare”. I cinque docenti, tutti con solidi curricula professionali, sono Sergio Brunetti, Roberto Merlino, Nicola Raffaetà, Marco Rosati e Luca Serasini. Gli argomenti trattati in questa 20esima edizione, dal titolo “Pillole di cinema”, spaziano tra la recitazione cinematografica e la musica nei film, tra il cinema sperimentale e la fonica, tra la videoart e le videoinstallazioni. Tutto in modo accattivante e coinvolgente. Nel corso dello Stage sarà realizzato anche un “backstage”, destinato ad ampia diffusione in ambito nazionale e sul web, con conseguente visibilità anche per Calci e le sue bellezze paesaggistiche ed architettoniche, in primis la Certosa e il Museo di Storia Naturale. Per la 12esima volta lo Stage Fedic si svolgerà a Tre Colli, ospitato dall’agriturismo La Fellonica di Caterina Da Cascina.