Pigiama party al centro Ikea per tutte le età

Un pigiama party - firmato Ikea - per celebrare l’importanza di una buona notte di sonno. La catena scandinava riporta che il 55% delle persone considera il sonno come l’attività più importante per il proprio benessere a casa. Tuttavia, numerosi studi dimostrano che un adulto su due è insoddisfatto del proprio sonno, il che influisce sulfunzionamento quotidiano e sulle prestazioni lavorative. Proprio per questo Ikea ha pensato di organizzare un grande evento che coinvolgerà tutti i suoi punti vendita, in Italia e nel mondo, e invita grandi e bambini a prenderne parte. L’appuntamento per la festa di fine estate è sabato 31 agosto: le persone che visiteranno il negozio di Pisa indossando il pigiama avranno la possibilità di partecipare ad attività speciali e trovare interessanti offerte. Un team di esperti accompagnerà i visitatori alla scoperta dei vantaggi di un buon sonno, condividendo consigli su come dormire meglio e prestare attenzione al proprio benessere. Tutti coloro che si presenteranno in pigiama riceveranno un buono sconto da spendere il giorno stesso in negozio e una colazione gratuita per iniziare la giornata con energia. Per i bambini la giornata sarà ancora più speciale: colazione e menù bimbi a pranzo gratuiti, ma soprattutto iniziative pensate apposta per loro. Dall’incontro con l’orso mascotte Fabler, di cui potranno ricevere in omaggio una piccola riproduzione, alla possibilità di vivere, direttamente nel reparto IKEA dedicato ai più piccoli, l’attimo più atteso prima di andare a dormire, la favola della buonanotte. Un momento magico pensato per stimolare la loro fantasia. Per festeggiare questa occasione inoltre, nel punto vendita pisano saranno allestiti punti selfie in cui i clienti potranno scattare foto e immortalare momenti divertenti e originali da condividere sui social.