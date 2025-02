“Piccoli Principi e Principesse” in scena a La Città del Teatro

Cascina, 18 febbraio 2025 - La Città del Teatro accoglie grandi e piccoli per un’esperienza teatrale emozionante e poetica: “Piccoli Principi e Principesse”, una produzione Unoteatro | Compagnia Teatrale Stilema, di e con Silvano Antonelli. Lo spettacolo, rivolto a un pubblico di tutte le età (dai 3 anni in su), è in programma domenica 23 febbraio alle 17 nella Sala Margherita Hack.

Liberamente ispirato al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla connessione tra l’infanzia e l’età adulta. La storia segue un personaggio, che richiama la figura dell’aviatore del Piccolo Principe, in un viaggio tra sogni, ricordi e infanzie perdute. Durante il suo cammino, il protagonista incontra un piccolo Ometto che lo guida attraverso mondi popolati da bambini straordinari: dal bambino arrabbiato alla bambina dai mille talenti, fino al bambino eternamente felice. Questo incontro diventa una straordinaria opportunità per l’aviatore di riscoprire la propria infanzia e i sogni dimenticati. Attraverso il linguaggio del teatro d’attore con oggetti, Antonelli riesce a intrecciare suggestioni raccolte da bambini e adulti, creando un’opera capace di emozionare e far riflettere. Lo spettacolo esplora il tema delle aspettative adulte e dei sogni traditi, offrendo una potente metafora sulla crescita e la ricerca della propria autenticità.

La Compagnia Teatrale Stilema è stata fondata nel 1983 da Silvano Antonelli che, fin dalle origini, ne ha curato la direzione artistica. L’idea alla base del lavoro della Compagnia è sempre stata quella di inventare spettacoli a partire da una quotidiana frequentazione dei bambini e dei ragazzi, attraverso laboratori e vari progetti. Con i propri spettacoli ha circuitato in Italia e all’estero in importanti rassegne e festival. Nel 2000 fonda Unoteatro, di cui Compagnia Teatrale Stilema è sigla artistica.

Silvano Antonelli è un attore, regista e formatore teatrale che da oltre quarant’anni opera nel campo del teatro ragazzi, con particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza. La sua carriera affonda le radici nell’esperienza dell’animazione teatrale degli anni ’60 e ’70, movimento che ha ispirato il suo approccio educativo e artistico. Antonelli concepisce il teatro non solo come un prodotto artistico, ma come un linguaggio espressivo e comunicativo, capace di attivare sia la dimensione cognitiva sia quella emotiva dei giovani.