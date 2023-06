Piccoli donatori di sangue crescono Il gruppo Fratres entra nelle scuole

Il dono del sangue va in aula. Un progetto pilota che ha coinvolto oltre cento ragazzi della scuola media "Mazzini". L’incontro informativo e di sensibilizzazione è stato organizzato dal gruppo donatori sangue Fratres di Pisa. Un’associazione che promuove un’azione permanente e strutturata specialmente nel campo giovanile e studentesco volta alla diffusione dell’educazione sanitaria e della cultura del dono del sangue come gesto umano di grande solidarietà. "In un quadro di assoluta necessità di questo mezzo terapeutico preziosissimo, spesso un salvavita indispensabile, i donatori sono una risorsa preziosa. Informare e sensibilizzare i giovani: è questo l’obiettivo di questo progetto pilota. E chissà se porterà ad un futuro ‘arruolamento’ di nuovi donatori", ha commentato la presidente di Fratres, Mirella Giannessi, la quale fa un bilancio di questa nuova esperienza avvenuta nel quadro dell’educazione civica: "L’incontro alle ‘Mazzini’ ha riscosso ottimi risultati. La nostra è stata un’attività di informazione sulle modalità di donazione del sangue e di approfondimento sulle piccole paure e resistenze che di solito bloccano le persone di fronte ad un gesto così semplice, come la paura dell’ago", ha aggiunto. "Vi aspettiamo quando sarete maggiorenni", ha detto il direttore dell’unità operativa di Medicina Trasfusionale e Biologia dei Trapianti, Alessandro Mazzoni rivolgendosi agli alunni durante l’incontro al quale era presenti la coordinatrice infermieristica del Centro Trasfusionale, Anna Michelotti e per Fratres la presidente Mirella Giannessi, il vice presidente Michele D’Alascio, il consigliere Antonino Morabito e il volontario Giulio Staffa. "Un invito che speriamo possa essere accolto in futuro dagli studenti, ma anche dalle famiglie. Per il prossimo anno scolastico - ha proposto la presidente di Fratres - sarebbe interessante portare questo progetto anche in altre scuole medie della provincia di Pisa". Giannessi fa il punto sui donatori di sangue a Pisa e provincia: "La carenza di sangue è un dato costante, tuttavia abbiamo registrato una ripresa numerica di donatori quest’anno, circa un 25% in più. Di solito ci muoviamo intorno a un migliaio di donazioni l’anno", spiega. Per chi volesse donare per la prima volta può contattare il Centro Trasfusionale di Pisa oppure le associazioni di donatori di sangue. Per contattare Fratres telefonare al numero 3663664344.

Ilaria Vallerini