Piano manutenzioni straordinarie, si asfalta via Frascani a Cisanello all'Isola Verde

Il sindaco Conti, l'assessore Latrofa e gli amministratori di Pisamo Bottone e Fiorindi

Pisa, 9 marzo 2023. Prosegue in maniera intensa il grande piano delle manutenzioni straordinarie per riqualificare i quartieri della città. E' iniziata nei giorni scorsi l'asfaltatura di Via Frascani e Largo Bellonzi a Cisanello, in zona Isola Verde di fronte al cinema. Una riqualificazione della strada a lungo attesa dai cittadini, che era stata segnalata più volte nei momenti di confronto con l’Amministrazione comunale. Si tratta di oltre 7 mila metri quadrati di asfalto che riqualificheranno la via e il piazzale al lato della chiesa, dove si svolge anche il mercato. A questi tratti si aggiunge anche via Pistolesi per 1200 mq, adiacente al piazzale. Nel quartiere di Cisanello e Pisanova sono molte le manutenzioni straordinarie in atto: conclusa la riasfaltatura di Via Manghi per 3000 mq e Via Norvegia per 2500 mq, è in corso quella di Via Francesco Pardi, dove è già terminato il rifacimento dei marciapiedi. Sono in programma inoltre i lavori di riqualificazione dell'asfalto di Via Maccatella per 3500 mq e di un tratto di Via Rosellini. Si tratta di un intervento complessivo di circa 500 mila euro.



CONTI - “La città al momento del nostro insediamento – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - aveva un enorme bisogno di manutenzioni straordinarie che erano mancate per molti anni, lasciando i quartieri in stato di abbandono. In questi anni di amministrazione abbiamo messo in piedi un enorme piano di manutenzioni esteso a tutti i quartieri della città. I numeri forniti da Pisamo parlano da soli: 300 mila metri quadrati di asfalti nuovi, che corrispondono a 42 campi di calcio e 35 mila metri quadrati di marciapiedi (pari a 6 campi da calcio), oltre a 6 mila metri quadrati di lastricati in centro, per un investimento complessivo di risorse del Comune pari a 14 milioni di euro. Una dimostrazione evidente che negli anni precedenti era totalmente mancata una seria opera di riqualificazione dei quartieri e delle infrastrutture a servizio dei cittadini. Un’opera di riqualificazione che portiamo avanti in tutti i quartieri tenendo conto dell’attività di ascolto delle segnalazioni fornite dai residenti e che ha punta a realizzare in maniera concreta grandi azioni e piccoli interventi per migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini. Come amministratori pro-tempore abbiamo il dovere di investire i soldi dei cittadini in opere per la comunità: questa è la base del rapporto di fiducia che si viene a creare tra cittadini ed amministratori, quando una città viene ben amministrata.”



QUARTIERE - “Un quartiere quello di Pisanova-Cisanello – conclude Conti - su cui abbiamo concentrato molti sforzi e su cui continueremo a investire per portare avanti la riqualificazione di una vasta zona della città che è cresciuta in maniera disordinata, senza un progetto urbanistico, senza attenzione ai cittadini. Oltre alle manutenzioni, con la creazione di infrastrutture pedonali laddove non esistevano, come in via Cisanello e via Padre Pio da Pietralcina, con i filari alberati che li accompagnano, il Parco Europa con 500 nuovi alberi attraversato dalla pista ciclopedonale, i 4 boschi urbani da 100 alberi per i nuovi nati, l’area a verde in via Norvegia, con i progetti che proseguiranno con i progetti del Pinqua, come la grande area verde in via Pungilupo, stiamo cercando di migliorare e recuperare la vivibilità del quartiere nell’interesse delle persone che ci abitano.”



LATROFA - “Si tratta di un intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - sul quale abbiamo investito quasi 350mila euro solo nella zona dell’Isola Verde e che rappresenta plasticamente quella che è stata la nostra azione in questi anni, soprattutto nei quartieri, che sono parte integrante della città. Il grande piano delle manutenzioni è stato infatti un tratto distintivo del nostro mandato, che ci ha permesso di muoversi su un doppio binario: da un lato il continuo confronto con i cittadini, dei quali abbiamo raccolto segnalazioni e richieste, dall’altro la programmazione scientifica degli interventi, grazie alla scansione e alla mappatura completa di tutti gli asfalti comunali che ci ha aiutato nella scelta dei lavori prioritari. Questo quartiere è inoltre uno dei tre che saranno interessati dagli interventi del Pinqua per la qualità dell’abitare con interventi sul verde pubblico, sugli alloggi popolari, sui marciapiedi e sulla pubblica illuminazione”.



BOTTONE - “E' un motivo d'orgoglio – ha aggiunto l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone - poter prendere parte sul campo all’opera di manutenzione delle infrastrutture cittadine e contribuire alla realizzazione di queste opere che migliorano la vita dei nostri concittadini. Manutenzioni importanti sia nella quantità che nella diffusione nelle varie zone della città, che rimarranno nel tempo, per anni e anni. A livello personale, essendo nato e cresciuto a Pisa, non posso nascondere la soddisfazione di poter in piccola parte restituire ciò che questa città mi ha dato. Da oggi anche questa parte di Pisa è connessa in maniera migliore con le altre aree, riqualificata e totalmente rinnovata”.