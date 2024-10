Piano delle asfaltature con 1,5 milioni dal Pnrr

Più di un milione e mezzo per rifare marciapiedi, rotatorie, segnaletica stradale, e la via "spacca caviglie", e cioè via Rigattieri. La delibera dà il via a Pisamo di procedere. ll progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade e dei marciapiedi sul territorio comunale. Tale manutenzione avrà lo scopo principale di aumentare il livello di sicurezza sia di chi transita in auto, a piedi o in bici con l’esecuzione di interventi di manutenzioni straordinarie alla pavimentazione di strade, aree di sosta. I lavori interessano: asfaltatura via Piccolomini, lastricato via Rigattieri, marciapiedi via Vittorio Veneto, marciapiedi via di Padule, marciapiedi via Pistolesi, marciapiedi via Bargagna, vie del quartiere Cep, marciapiedi via Baracca, marciapiedi piazza Viviani, modifica rotatoria di Riglione, manutenzione degli accessi a Marina di Pisa. L’intervento più urgente anche perché atteso da decenni è la lastricatura di via Rigattieri che diventa impraticabile con la pioggia a causa degli enormi lastroni ottocenteschi che sono instabili. Come conseguenza dell’intervento, ci sarà anche una riqualificazione ambientale e funzionale del complesso del sistema viario. I lavori si riferiscono: alla sostituzione del manto di usura di alcune vie nel territorio comunale di cui è stata evidenziata la necessità in base a quanto rilevato dai tecnici Pisamo o da segnalazioni da parte della Polizia locale o dalla cittadinanza. L’attuale strato di usura, ed in alcune di esse anche gli strati più profondi, nelle strade elencate, è interessato da un evidente logoramento nella sua parte superficiale per cui urge un intervento tempestivo. Gli interventi previsti non necessitano di progettazione, non costituendo modifiche sostanziali alle sagome stradali ed agli impianti tecnologici presenti. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale. Negli interventi saranno compresi la messa in quota di chiusini, da parte di Pisamo, se di competenza comunale, o da parte degli enti gestori dei sottoservizi che saranno chiamati da Pisamo ad intervenire, segnaletica orizzontale e l’eventuale collocazione di segnaletica verticale.

Carlo Venturini