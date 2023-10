Pharmanutra celebra i suoi 20 anni con il nuovo super stabilimento

di Gabriele Masiero

PISA

Una nuova sede con laboratori per ricerca e sviluppo e controllo qualità dei prodotti tra i più innovativi d’Europa, per celebrare 20 anni di storia. Oggi a Pisa, Pharmanutra spa, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha inaugurato il nuovo stabilimento produttivo. "Il nostro nuovo quartier generale - hanno spiegato i fratelli Andrea e Roberto Lacorte, fondatori dell’impresa nel 2003- ci consentirà di avere il pieno controllo sulla produzione di materie prime e di raggiungere un’autonomia concreta in termini di attività di ricerca e sviluppo. Sarà inoltre ecocompatibile e autosufficiente dal punto di vista energetico".

Distribuito su una superficie totale di oltre 5.300 metri quadrati, oltre a 10 mila metri quadrati di spazi esterni (e costato oltre 20 milioni di euro), il nuovo stabilimento produttivo, hanno assicurato i fondatori di Pharmanutra, "ospita uno dei laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale più innovativi in Europa, che attrarrà nuove risorse scientifiche e intensificherà le collaborazioni con le più prestigiose università e istituti d’Italia e all’estero".

"Questa importante evoluzione - osserva Andrea Lacorte, "rappresenta non solo il consolidamento della rapida e notevole crescita dell’azienda negli ultimi anni, ma anche un investimento significativo nell’ottica dello sviluppo del territorio pisano, con ricadute economiche e occupazionali, inclusa l’introduzione di nuovi informatori, e di conseguenza, impatti sociali positivi per la città e la provincia di Pisa". Nella costruzione della nuova sede, ha aggiunto il fratello Roberto, "si è tenuto in grande considerazione il contesto di pregio naturalistico nella quale quale è inserita: situata alle porte del parco naturale di San Rossore, rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità, con diverse aree verdi, zone relax e conviviali, nonché una palestra, pensate per il benessere dei lavoratori: questo riflette la filosofia aziendale che, fin dalle origini, ha posto le persone al centro della sua attività, unendo flessibilità, efficienza, ricerca, innovazione e qualità.

"È una grande soddisfazione - ha concluso il sindaco Michele Conti - inaugurare la nuova sede di Pharmanutra: un edificio innovativo e all’avanguardia che si integra, anche in termini di sostenibilità ambientale, nel contesto in cui si trova, a poca distanza dall’area del Parco di San Rossore e alle porte della città". Del resto che l’inaugurazione di ieri, con la benedizione dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e la presenza di tutto il mondo imprenditoriale pisano, a cominciare dal presidente dell’Unione industriale pisana, Andrea Madonna, è un passaggio epocale per Pharmanutra, conclude Andrea Lacorte: "È un nuovo punto di accelerazione verso la crescita e un futuro sostenibile e in questo percorso tra passato e futuro, l’azienda ha condiviso visioni, valori e progetti, collaborando con numerose istituzioni scientifiche e territoriali per il benessere di tutti: il gruppo è arrivato a fatturare oltre 82 milioni di euro, rappresentando oggi un’eccellenza italiana nello sviluppo di complementi nutrizionali unici e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito".