Per la "Notte dei musei" apertura serale gratuita al Museo di Calci

Pisa, 6 maggio 2024 - Sabato 18 maggio 2024 torna il consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Consiglio d’Europa, di UNESCO e di ICOM per valorizzare l’identità culturale europea e coinvolge i musei di tutta Europa. APERTURA - Per l’occasione moltissimi musei europei apriranno le loro porte al pubblico, tra questi anche il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Il Museo di Storia Naturale sarà aperto, oltre al consueto orario, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, con ingresso gratuito a tutte le esposizioni permanenti e all’Acquario d’acqua dolce. Sarà inoltre possibile visitare gratuitamente anche l’esposizione temporanea “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”. L’ingresso è consentito fino a 45 minuti prima della chiusura e non è necessaria la prenotazione. INDICAZIONI PER IL PARCHEGGIO -A causa di lavori in corso in via Roma, i parcheggi utilizzabili sono quelli di via Caprili, via Trieste, via Calzezane e strade limitrofe. Da lì, in pochi minuti, si arriva al Museo percorrendo a piedi via dei Madonnoni. LE ESPOSIZIONI - “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”, una mostra fotografica ed interattiva allestita presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa dal 17 aprile al 17 luglio 2024. Il progetto divulgativo, ideato e realizzato da Ecozoica – una giovane società che si occupa di comunicazione ambientale – contiene immagini di un nutrito gruppo di fotografi e fotografe di natura, testi divulgativi basati sulle più aggiornate ricerche scientifiche, video interviste rilasciate da ricercatori e ricercatrici, un estratto del documentario “Octopus: Making Contact” edito da PBS e una grafica accattivante basata sulla tecnica del “visual thinking”. Grazie a questi strumenti, verrete accompagnati in un viaggio incredibile tra scienza e bellezza, in quello che è il comportamento più comune, ma allo stesso tempo misterioso, dell’intero mondo animale. Venerdì 19 aprile 2024, alle ore 16.30, verrà inaugurata l’esposizione temporanea “1984-2024: la Galleria dei cetacei del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa”. La Galleria dei cetacei rappresenta l’allestimento più identificativo del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Il loggiato in cui è allestita, lungo oltre 100 metri e affacciato sugli oliveti della Certosa, ospita buona parte della più importante collezione cetologica del nostro Paese, con alcuni esemplari unici nei musei italiani. La galleria è anche una delle poche al mondo ad esporre gli scheletri dei tre più grandi mammiferi esistenti sulla Terra: la balenottera boreale, la balenottera comune e la balenottera azzurra. M.B.