Per ‘Cara Monica’, è la volta di Ninì Tirabusciò

La rassegna cinematografica dedicata dall’Arsenale a Monica Vitti prosegue ad aprile, in occasione della mostra Cara Monica. Frammenti, immagini, ricordi. Dopo la proiezione della versione restaurata del film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, a 60 anni dalla vittoria del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, è in calendario stasera il film Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa, di Marcello Fondato, introdotto in sala da Bruna Niccoli. In programma per il 5 maggio il concerto di Andrea Pellegrini “Note della Notte”, con musiche di Gaslini dal film La notte; seguirà proiezione.

Nel film Maria Sarti, una giovane romana che recita in piccoli teatri all’aperto, sogna di diventare una vera attrice di prosa. Dopo alcune infelici esperienze,- dapprima con un attore di varietà, poi in una compagnia di napoletani che recitano Shakespeare in dialetto, è costretta dalla fame a improvvisarsi cantante in un cabaret di Napoli. Inventrice della “mossa”, un movimento d’anca che manda in visibilio un pubblico di provinciali, Maria scandalizza i benpensanti e subisce un processo per oscenità dal quale esce assolta. Trasferitasi poi a Torino, diventa il richiamo della “buona società”, fa innamorare di sé un giovane ufficiale e sfida a duello una dama dell’aristocrazia. Sempre in cerca del vero amore, s’era innamorata al principio della carriera di Antonio, un povero pianista di idee socialiste, poi emigrato in America. Maria si unisce infine a un gruppo di futuristi, salvo abbandonarli, delusa, per ripetere, di fronte ai soldati in partenza per il fronte, la “mossa” che l’a resa celebre.