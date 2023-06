Penny Market a caccia di direttori e giovani risorse

Per i punti vendita di tutta la Toscana, ed in particolar modo per i negozi della provincia di Livorno, Lucca e Pisa, Penny Market è alla ricerca di professionisti con esperienza per i ruoli di regia, addetti alla vendita e anche giovani che vogliano iniziare il loro percorsonel mondo della grande distribuzione organizzata. Per il personale di regia, l’azienda cerca candidati che abbiano maturato esperienza nella grande distribuzione, in particolare nel settore alimentare, in ruoli di direttore e vice direttore, capo settore e capo reparto, fortemente motivati al lavoro per obiettivi e predisposti al contatto con il pubblico, per inserirli come direttori e assistenti al direttore nei supermercati della catena. Per le posizioni di addetti alla vendita si cercano candidati dotati di ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra, con esperienze anche minime maturate nel settore retail. Le risorse inserite si occuperanno di rifornimento degli scaffali ed esposizione della merce, attività di cassa, pulizia e ordine del negozio, supporto alla clientela. E’ possibile candidarsi tramite la pagina aziendale Penny Market su LinkedIn.