Peccioli nell’Olimpo del turismo. Boom di visitatori per il Borgo dei Borghi

PECCIOLI (Pisa)

E’ ancora assalto turistico a Peccioli, incoronato due settimane fa il "Borgo dei Borghi" nell’omonima trasmissione televisiva della Rai. La vetrina nazionale consegnata dallo scettro di Borgo dei Borghi d’Italia porta nel capoluogo e nelle frazioni migliaia di visitatori che, in questi giorni, hanno deciso di intersecare le proprie rotte con il Comune dell’Alta Valdera che ha spopolato nella classifica della trasmissione Rai, piazzandosi al primo posto e sbaragliando altri 19 gioielli sparsi in tutto lo Stivale. Dopo il boom di visitatori dello scorso weekend con il traffico in tilt, lunghi serpentoni di auto in attesa di trovare uno stallo libero. Un’invasione che ha catturato ogni costellazione presente a Peccioli, il paese e le sue frazioni conoscono una nuova ondata di curiosi che hanno affollato il centro storico, Ghizzano, l’impianto di Legoli. Si è replicato.

Ma stavolta l’amministrazione comunale, per evitare ingorghi e caos della gente alla ricerca di un posto auto, ha messo in piedi un servizio di bus navetta dalle 10 alle 19, sia sabato che ieri. "Arriviamo da Forlì per vedere il Borgo dei Borghi – racconta Mario Saccone – incuriositi in particolar modo dalla discarica visitabile e che ospita opere d’arte". Legoli (tanto che sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico per visitare i Giganti presenti nell’impianto), le case colorate di Ghizzano, e poi la bellezza disseminata sul territorio, la terrazza del Palazzo Senza Tempo, la passerella: punti iconici che rappresentano i luoghi più amati dai turisti, che in migliaia anche questo weekend hanno scelto Peccioli. Un weekend segnato da ristoranti stracolmi di clienti, con due punti ristoro curati dalla Proloco e dall’associazione di volontariato Noi per Voi, vicoli e piazze piene di persone con il cellulare in mano a immortalare le opere del museo di arte contemporanea a cielo aperto. Durante lo scorso fine settimana sono passati dal museo di arte sacra, per fare un esempio, 398 visitatori, mentre sono state 1379 le persone che hanno chiesto informazioni all’ufficio turistico. E l’effetto Borgo dei Borghi si è fatto sentire non solo nei fine settimana, ma anche nei giorni feriali.

Ilenia Pistolesi