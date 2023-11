Pd, le mosse a San Giuliano. Firme per Franco Castellani: "Aumentare il confronto"

Prime mosse nel Partito Democratico in vista delle amministrative, sono state raccolte le firme a sostegno della candidatura di Franco Castellani. "Vorrei, vorremmo che si riprendesse a discutere di politica e delle scelte per il futuro delle nostre Comunità". Muove da questa semplice considerazione l’intervento di Franco Castellani, giovane sangiulianese in politica da tempo; 32 anni, una laurea in scienze politiche e studi internazionali presso l’Università di Pisa, e un corso di alta formazione alla scuola superiore Sant’Anna, volontario della Pubblica Assistenza Pisa odv - ed attuale consigliere comunale. "Tantissimi i temi sul tavolo, ma in generale riterrei necessario riprendere il confronto con le “comunità”, mettendo al centro le persone; tornare ad un impegno più ravvicinato ed aperto con chi vive quotidiani problemi, con chi sente il bisogno di essere parte nodale delle decisioni sul futuro di San Giuliano Terme. In questi anni di amministrazione si sono fatte molte buone cose, sotto molteplici aspetti, ma a volte con poca partecipazione dal basso e questo ci allontana, lacera un tessuto che infatti si astiene non partecipando alle Elezioni. Eppure la Sangiuliano democratica è tutt’ora presente, forte, radicata ed è possibile, con un impegno chiaro e determinato, riportarla a discutere e decidere. A mio avviso recuperare il dialogo continuo con le comunità è il cuore della democrazia e del governo, perché nella mia visione, le persone restano i veri ed unici depositari del governo della comunità. Penso siano state fatte buone cose ma molte altre restano da affrontare; questioni importanti, complesse e per venirne a capo, non ci aiuta pensare ad un uomo solo al comando".

"Ritengo – prosegue – ci sia bisogno di un metodo diverso, democratico, partecipato, solidale e che fuori dal “palazzo”, nella comunità riprendano rapporti e confronti aperti, rispettosi di tutte le idee; capaci di far maturare le soluzioni migliori chiare e condivise. Adesso, pur in ritardo, è il tempo. Avviamo insieme una fase diversa fatta di costante dialettica, aperta ed inclusiva che coinvolga tutti e non lasci indietro nessuno. Ci sarà da definire un programma di legislatura per la nuova Amministrazione Comunale; programma da presentare ai cittadini, ci sarà da selezionare una candidatura da presentare alle elezioni per il nuovo Sindaco di San Giuliano Terme. Auspico che ciò avvenga in modo largo, pubblico, partecipato. Scegliamo insieme, democraticamente e comunque andrà questa sfida - come ho sempre fatto, continuerò a stare al fianco delle cittadine e dei cittadini di Sgt nelle battaglie quotidiane – perché, oggi come il primo giorno, credo ancora che il miglior tempo, sia quello dedicato agli altri, al servizio della comunità".