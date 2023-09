Patrono della Polizia Pisa: fra medaglie e coraggio

La polizia di Stato ha celebrato ieri il santo Patrono nella suggestiva cornice del complesso di s. Michele degli Scalzi. E’ stato organizzato anche il family day per le famiglie dei poliziotti, e aperto alle Autorità e alla cittadinanza. Nell’occasione il Questore Sebastiano Salvo ha consegnato le medaglie di commiato inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai poliziotti collocati di recente in quiescenza: l ‘Ispettore Superiore Vincenzo Cicchiello, l’Ispettore Alessandro Paolo Pedonese e gli Assistenti Capo Coordinatori Stefano Mazzotti e Marcello Salvini, già in servizio in Questura; Il Vice Ispettore Guantini Stefano e il sovrintendente Capo Matteucci Massimo, già in servizio all’ Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dell’ aeroporto Galilei; il Sovrintendente Capo Tecnico Antonio Cerrai, già in servizio alla Sezione Polizia Stradale; l’Assistente Capo Coordinatore Roberto Romagnoli, già in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra.

Il Questore ha anche consegnato il distintivo d’ onore e l’attestato di iscrizione al “ruolo d’onore” della Polizia di Stato perché ferito in servizio al Vice Ispettore Clemente Iannucci, già in servizio in Questura. Il Questore ha anche ricordato i colleghi prematuramente scomparsi quest’ anno mentre erano ancora in servizio attivo, il Sovrintendente Tecnico Francesco Ciomei della Questura e l’ Assistente Daniele Scasseddu della Polizia di Frontiera aerea; nonché il Sovrintendente Tecnico Capo Elio Santus, già in servizio in Questura, al cui figlio ha consegnato il foglio di congedo e la medaglia di commiato alla memoria. L’ evento, molto partecipato dalla grande famiglia della Polizia di Stato, è terminato con un rinfresco e un brindisi collettivo nella splendida cornice della Sala capitolare dell’ ex convento degli Scalzi.