Patronato e assistenza fiscale. Nuovo sportello a Riglione

PISASi rafforza la collaborazione tra Confesercenti Pisa e Pubblica Assistenza con l’apertura di un nuovo sportello nella sede di Riglione in via Fiorentina. Qui sarà possibile accedere a un ampio ventaglio di servizi, a partire dalla consulenza pensionistica: si va dalle domande per le pensioni di anzianità e invalidità alle reversibilità, assegno sociale fino al ricalcolo, domande di disoccupazione, dimissioni volontarie, analisi delle posizioni contributive. Inoltre, attraverso il Centro Assistenza Fiscale di Confesercenti sarà possibile accedere a ulteriori servizi: dalla compilazione dei modelli 730 e Unico al servizio Imu, dai modelli Red alle successioni ereditarie fino ai modelli Isee, ovviamente con agevolazioni per i soci della Pubblica Assistenza.

"Siamo molto soddisfatti di consolidare l’importante collaborazione con la Pubblica Assistenza - spiega il presidente Pisa di Confesercenti Fabrizio Di Sabatino – che amplia la nostra presenza in altre sedi rispetto alla principale di via Bargagna. La nostra responsabile Patronato Sabrina Pardini insieme ai vertici della Fipac (il sindacato pensionati della nostra associazione) saranno a disposizione quindi anche dei soci di Riglione con una vasta gamma di servizi".

L’alleanza tra le due associazioni si era consolidata già lo scorso febbraio con l’apertura di uno sportello di Confesercenti Pisa e Monte Pisano in via Bargagna, e era sfociata poi nella firma di una convenzione tra il direttore della Pubblica Assistenza Marco Lo Cicero e il responsabile Pisa e Monte Pisano di Confesercenti Daniele Benvenuti. Adesso la collaborazione si rafforza ulteriormente, allargandosi alla sede di Riglione. "Una copertura sempre più capillare del territorio - promette Di Sabatino - che a breve vedrà un altro passo in avanti". I prossimi appuntamenti dello sportello nella sede di Riglione sono previsti per il 16 e il 30 gennaio dalle 9 alle 12. A partire da febbraio, invece, lo sportello sarà sempre aperto il primo e il terzo giovedì mattina del mese. Per gli appuntamenti è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Pubblica Assistenza.

