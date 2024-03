Pasqua super blindata. Obiettivi sensibili e cerimonie religiose

Una Pasqua che cade in un periodo di grandi tensioni internazionali; di guerre e attentati. Massima attenzione per questi giorni di festa. Il piano è stato ribadito ieri mattina nell’ambito di un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza dedicato in prefettura. Un tavolo coordinato dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro.

Allertati i circuiti della Digos e i servizi specifici di carabinieri e guardia di finanza. Un livello più alto di attenzione, per gli eventi mondiali, che coincide con il periodo pasquale. Le forze dell’ordine si concentreranno quindi con contingenti nei luoghi di assembramento dei fedeli cristiani con particolare attenzione alla Via Crucis di venerdì sera con un servizio dedicato che si aggiungerà a quello già disposto per la movida. Stessa modalità per la veglia pasquale di sabato sera. Presente personale in divisa e non per attività di prevenzione.

Si arriva così poi al giorno di Pasqua con la presenza implementata di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, per le celebrazioni pasquali sia al mattino che al pomeriggio.

Attenzione particolare agli obiettivi religiosi e, con uno schema già consolidato, agli edifici ebraici come la sinagoga e il cimitero ebraico. Tra i monumenti da tutelare, quello di piazza dei Miracoli. "Nella piazza è stato da poco potenziato il presidio con l’esercito italiano", spiega il questore Sebastiano Salvo. Un quadro stabilito in sede di comitato, condiviso con tutte le forze in campo e tradotto in un’ordinanza dello stesso questore.

Ma, dopo l’attentato in Russia dei giorni scorsi, rivendicato dall’Isis, sarà salvaguardato anche il Consolato onorario della Federazione Russa che a Pisa si trova in piazza Vittorio Emanuele.

Inalterati gli altri servizi. Resta il piano coordinato con la presenza di agenti nelle aree urbane con anche la polizia locale, come il dispositivo alla stazione. E quello previsto per la partita di Pasquetta con il Palermo. Giorno in cui riaprirà il Curvino. Ieri, dopo il passaggio importante in commissione provinciale, è stato dato il via libera. I tifosi torneranno dunque allo stadio. An. Cas.