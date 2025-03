Parte oggi Place Your Talent, contest di Unipi per avvicinare studenti e aziende

Pisa, 20 marzo 2025 - Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Career Service di Ateneo, organizza oggi alle Officine Garibaldi (via Gioberti 39, Pisa), la prima edizione di Place Your Talent, il nuovo contest promosso dall’Ufficio Placement del Dipartimento per far incontrare e lavorare insieme studenti e recruiter delle aziende del territorio toscano e nazionale, in una giornata intensiva di presentazioni, business games e simulazioni. Un’occasione preziosa per le quattro aziende coinvolte in questa prima edizione, KPMG, Vianova, Tagetik, Sofidel, ma soprattutto per le studentesse e gli studenti di economia dell’Ateneo pisano che hanno aderito numerosi al contest, guadagnandosi l’opportunità di mettere in luce il proprio talento e dare valore alle proprie inclinazioni nella giornata di oggi, 20 marzo, tutta dedicata al placement al networking. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Economia e Management, la professoressa Mariacristina Bonti, della delegata del rettore per le relazioni con le imprese Chiara Galletti e del referente Job Placement del DEM, la professoressa Alessandra Rigolini. Seguirà poi un approfondimento sui percorsi di inserimento e crescita in azienda, durante il quale le aziende partner presenteranno le opportunità professionali e i ruoli disponibili all’interno delle loro realtà. Dopo questa prima fase introduttiva, prenderanno il via i Business Game, cuore dell’evento: ogni azienda avrà a disposizione uno spazio dedicato in cui proporrà ai partecipanti delle simulazioni di casi aziendali, permettendo loro di confrontarsi con sfide concrete e mettere alla prova le proprie capacità analitiche, decisionali e di problem-solving. Nel pomeriggio di oggi, al termine delle attività pratiche, si terrà la sessione plenaria conclusiva, durante la quale verranno presentati i gruppi vincitori dei Business Game. Seguiranno le riflessioni finali delle aziende partecipanti e i saluti conclusivi dei referenti al Placement del Dipartimento. La giornata si concluderà con un aperitivo di networking, offrendo ai partecipanti un’ulteriore occasione di confronto con le aziende presenti.