Parola d’ordine musica. In piazza, al museo sulle mura o a teatro. Tante iniziative in città

Parola d’ordine, musica. Pisa saluta il 2023 e festeggia il 2024 con lo showcase in piazza dei Cavalieri di Fabri Fibra (fotowebgio), che presenterà i suoi successi e alcune canzoni del nuovo album, e il dj set di Albertino (Radio DeeJay e M2O) e Ricky Le Roi from Metempsicosi. Poi, a mezzanotte tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio sui Lungarni. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Al Teatro di Pisa sono due i momenti nel segno della tradizione e del buonumore. La sera del 31 dicembre, con inizio alle 19.30, sarà possibile vivere l’esperienza di cenare a Teatro: nel Ridotto Titta Ruffo, il Caffè Foyer allestirà il Cenone di San Silvestro con uno studiato e invitante menu a base di ottimi prodotti e vini del territorio toscano. Dopocena in allegria, alle 21.30 con “La Traviata … in vernacolo!”, tra i più apprezzati cavalli di battaglia del Crocchio Goliardi Spensierati. E a Mezzanotte brindisi e panettone offerti dalla Fondazione Teatro di Pisa. Lunedì primo gennaio alle 18, si torna a sorridere. Come da tre decenni, il Teatro di Pisa apre il nuovo anno sulle note della tradizione con il Concerto di Capodanno, edizione numero 32, organizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e il Lions Club Pisa Host. Per informazioni: 050.941111, www.teatrodipisa.pi.it.

Le Mura di Pisa sono pronte per festeggiare. La passeggiata in quota regala ai visitatori la vista unica della città dall’alto: dalle bellezze di piazza dei Miracoli ai lungarni, una camminata urbana di 3 km a 11 metri d’altezza immersi nel verde cittadino, con 4 punti di accesso e app gratuita per scoprire i segreti delle Mura. Apertura tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi Capodanno ed Epifania dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle 16.30. Info chiamando il numero 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sito www.muradipisa.it, sull’App Mura di Pisa, prenotazioni su https://bit.ly/MuraNightExperience.

Visite a Palazzo Blu. Palazzo Blu durante le festività sarà sempre aperto, dal lunedì al venerdì con orario 10 – 19, il sabato la domenica e nei festivi con orario 10 – 20 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Per info palazzoblu.it. Sono in corso le mostre ‘Le Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art’, il ‘Festival della Strada’ nella sala della Biblioteca e ‘Fine Novecento. Pisa e il mondo che cambia’ è la mostra fotografica con le immagini tratte dall’archivio Frassi di proprietà di Fonedazione Pisa.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni legate a San Silvestro a Pisa verranno chiusi al traffico veicolare Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, lungarno Galilei e lungarno Gambacorti, quindi cambieranno percorsi alcune Linee bus TPL gestito da Autolinee Toscane dalle 17 di domenica 31 dicembre 2023 alle 10 di lunedì 1° gennaio 2024. In particolare, la Lam verde, 2, 4 “tratta Stazione verso Pisa nord”; linea 5 “tratta Stazione verso Cep”. Linee Lam Rossa, 5 “tratta via Bonanno verso Stazione. Linea 13 “tratta Stazione verso Cisanello. Linea 14 “tratta Cisanello-Stazione”. Linea 2 “tratta Porta a Lucca verso la Stazione. Linee LAm Verde, 4 “tratta Pisa Nord verso Stazione.