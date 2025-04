Si terrà oggi alle 18, nella splendida location di Muristorti Bistrot a Pisa in Lungarno Pacinotti n.1, il nuovo evento dell’imprenditrice Francesca Bufalini, titolare di Twenty Fitness Club Pisa, “Parlare in pubblico con l’incanto della voce”, un appuntamento insieme all’esperto in public speaking Luciano Ruggeri: “Con grande piacere e soddisfazione, avrò l’onore di intervistare Luciano, coach, personal voice trainer e formatore con oltre vent’anni di esperienza nel lavoro con aziende nazionali e internazionali” afferma Bufalini. "Ad accoglierci, come di consueto, sarà il Muristorti Bistrot, un luogo che si distingue per la sua attenzione ai momenti culturali, informativi e di socialità, rendendolo la cornice ideale per questa occasione. Durante l’incontro, esploreremo insieme il percorso di Luciano come formatore ed educatore, approfondendo alcuni dei temi trattati nel suo libro "Parlare in pubblico con l’incanto della voce". Ci guiderà attraverso la sua esperienza di scrittore, formatore e insegnante di dizione e utilizzo vocale". "Siamo felici di sostenere Francesca in questo evento, così come abbiamo fatto nelle precedenti occasioni", afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Questa iniziativa potrà offrirci spunti di grande valore". "Affronteremo argomenti di grande interesse collettivo, come la gestione delle emozioni in pubblico e le strategie per affrontare le tensioni legate allo stress lavorativo ed emozionale. Sarà un evento coinvolgente, in cui il pubblico non sarà solo spettatore, ma parte attiva dell’incontro".