Parla l’esperto: "L’estate è finita. Arriva il freddo. Pioggia record"

Un temporale classificato come V- shaped è quello che si è abbattuto domenica su Pisa e Cascina. "Tra mercoledì e giovedì nuovi fenomeno temporaleschi anche intensi con venti molto forti: l’estate è finita. In arrivo aria di estrazione polare con temperature di 10 gradi anche sotto la media. E’ Andrea Pardini, fondatore della Rete meteo amatori e di Meteo Pop a raccontarci cosa è successo domenica ed a dirci cosa aspettarci nel prossimi giorni. "Tra le regioni più colpite sono state la Toscana, in particolare le province di Lucca, Pisa, Prato e Livorno, dove si è verificato un fenomeno atmosferico molto particolare e pericoloso: un sistema temporalesco autorigenerante di tipo V-shaped. Il termine V-shaped deriva dalla caratteristica forma a V che il temporale assume nelle immagini satellitari. Questo sistema temporalesco è chiamato autorigenerante perché si autoalimenta, restando stazionario sulla stessa area per diverse ore. Al contrario dei temporali comuni che tendono a spostarsi, questi sistemi possono provocare precipitazioni intense e prolungate su una zona circoscritta, aumentando il rischio di allagamenti e disagi". Si è verificato su Pisa e Livorno una sosta di braccio di ferro tra i venti Tramontana e Scirocco. "Nelle province di Pisa e Livorno, i temporali sono stati intensificati da una convergenza atmosferica tra il vento di Scirocco e la Tramontana, due venti di direzione opposta, che hanno contribuito ad alimentare il sistema temporalesco amplificato le precipitazioni. Un esempio concreto dell’intensità dei fenomeni si può osservare dai dati rilevati nella zona di Cascina, dove una delle nostre centraline meteorologiche ha registrato un accumulo complessivo di 115,6 mm di pioggia in un solo giorno, con un surplus pluviometrico del 123% rispetto alla media tipica di settembre, che si attesta a 94 mm per la località".

Nei prossimi giorni ciao ciao estate. "Da mercoledì torneranno le piogge anche a carattere di temporale per l’arrivo di un’altra perturbazione. Questa tra giovedì e venerdì attraverserà l’Italia da nord a sud. E’ una novità forse precoce per il periodo, perché tra mercoledì 11 e venerdì 13 aria fredda di estrazione polare marittima punterà il Mediterraneo, provocando poi fenomeni temporaleschi anche violenti. A seguire un deciso calo termico nell’ordine anche di circa 10°c".

Carlo Venturini