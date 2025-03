Pari opportunità ed inclusione, il convegno: "Marzo delle donne? Mese molto positivo"

Un incontro dedicato ai temi dell’inclusione sociale e delle opportunità educative per bambine e ragazze. "Pari opportunità ed inclusione: una sfida che si può vincere" è il tema dell’evento che si svolgerà oggi alle 16 nella sala prove della Stazione Leopolda. Il convegno è inserito nel cartellone delle iniziative del "Marzo delle donne" promosso dal consiglio cittadino per le pari opportunità, ed è organizzato dal Centro San Marco, che ogni giorno opera a favore dell’accoglienza e della solidarietà. Interverranno Andrea Simonetti, provveditore agli studi di Pisa, Teresa Angela Camelio procuratore della Repubblica a Pisa, Francesco Feola dirigente Istituto comprensivo Fucini Pisa, Rosanna Condello dirigente istituto comprensivo Galilei di Pisa, Paola Ercolano dirigente istituto comprensivo De Andrè a Cascina, Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità. Silvia Silvestri (in foto), presidente del consiglio cittadino delle pari opportunità, che introdurrà il convegno insieme alla presidente del centro san Marco Paola Viegi, approfondisce i temi al centro del convegno.

Presidente, si può tracciare un primo bilancio del "Marzo delle donne"?

"E’ stato un mese più che positivo, oltre trenta iniziative, le più diversificate, preparate ad accogliere aspetti diversi, per questo si devono ringraziare le associazioni che compongono il consiglio cittadino. C’è ancora un argomento che deve essere trattato e che è al centro di un evento che purtroppo è stato rimandato per il maltempo, ma che stiamo ricalendarizzando, quello della violenza assistita, intendendo con questo termine quei tipi di violenza che subiscono i figli in famiglia, quotidianamente. Tutti i temi trattati, la violenza di genere, i diritti, l’autonomia economica sono portati con grande fermento alla proiezione esterna, con un numero grande di iniziative che ne mettono in luce i diversi aspetti".

Quali sono le funzioni del consiglio cittadino delle pari opportunità?

"Si tratta di un organismo vivo, prezioso, che ha una funzione di conoscenza, dibattito, diffusione e confronto. La sua funzione è quella di mettere insieme tutte le realtà che si occupano a vario titolo delle tematiche che ruotano intorno alla vita quotidiana di ognuno di noi, dalla scuola alla famiglia, offrendo alla cittadinanza momenti di riflessione sui tempi dell’oggi".

Quali sono i temi al centro del convegno?

"L’inclusività è il tema principale. Ci confrontiamo quotidianamente con persone che provengono da culture e formazioni molto diverse dalle nostre, che hanno difficoltà a riconoscere diritti che per noi sono la normalità. Ci deve essere una cornice di valori condivisi per lavorare sull’inclusione, che vada a superare le barriere religiose o di tradizione. Il Centro san Marco svolge già un lavoro prezioso ogni giorno, si deve arrivare, con un percorso in questa direzione, alla condivisione dei valori fondanti della società: libertà, uguaglianza, pari opportunità.

Alessandra Alderigi