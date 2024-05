Parco Europa, scatta il secondo lotto: "Ridaremo ai cittadini un’area verde"

"Completare il Parco Europa lungo il versante di via Bargagna, per una fascia di terreno che si estende su una superficie di 2 ettari". Questa è la promessa del vicesindaco con delega al verde urbano Raffaele Latrofa dopo che la Giunta, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto esecutivo del secondo lotto del Parco Europa (nella foto). Per finanziarlo, il comune spera nella vittoria al bando regionale per oltre un milione di euro, che ha come oggetto interventi di infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione del rischio idraulico.

Un progetto che prevede, all’interno della nuova area del Parco, la riduzione delle aree impermeabilizzate, la realizzazione di un bacino di accumulo delle acque per area umida con specie vegetali differenti in relazione alla profondità dell’acqua, la riqualificazione dell’attuale parcheggio sterrato in via Cisanello sistemandone il piano e rendendolo in ghiaia inerbita, il rifacimento del marciapiede di via Bargagna in masselli autobloccanti, la creazione di una staccionata in legno lungo il confine con Bargagna, la realizzazione di percorsi pedonali in ghiaia stabilizzata e una passerella sopraelevata in legno, che si svilupperà sopra l’area umida e sarà interrotta da tre terrazze belvedere. Oltre a tutto ciò saranno messi a dimora 90 nuovi alberi, 375 cespugli e 10mila erbacee e arbusti. E’ prevista inoltre la regimazione delle acque meteoriche e la rimozione di parcheggi auto e alla creazione di aiuole alberate "Continua nei quartieri – dichiara Raffaele Latrofa - l’assoluta preminenza della scelta dell’Amministrazione verso il verde come principale elemento per mitigare i cambiamenti climatici nella nostra città. I polmoni verdi si devono ricercare non nel centro storico, che è densamente abitato, ma nelle aree dei quartieri che sono rimaste non urbanizzate".

Il progetto andrà avanti a prescindere dal bando regionale "il Parco Europa sarà comunque completato e restituito agli abitanti di Cisanello - precisa Latrofa -. Per questo ci siamo fatti trovare pronti con il progetto esecutivo, già prima che uscisse il bando". Il vicesindaco ci tiene infine a sottolineare che l’acquisizione dell’area verde del secondo lotto al patrimonio comunale, che ha permesso all’amministrazione "di non costruire e di non impermeabilizzare il suolo come è stato fatto in gran parte a Cisanello, e di mantenere salva e intatta la zona verde. Una scelta politica che rivendichiamo con orgoglio, così da trovarci senza costruzioni a fianco di Parco Europa. L’area - conclude Latrofa - è destinata verde pubblico in maniera definitiva".