Parco di Mau, via al secondo lotto. Iter condiviso con tifosi e associazioni: "Obiettivo completarlo entro 18 mesi

Nuove progettualità per il miglioramento del Parco di Mau. Grazie al gioco di squadra con i gruppi della Curva Nord “Maurizio Alberti” prende il via l’iter per il nuovo lotto del parco, sempre all’insegna di un percorso di grande partecipazione, che ha visto e continua a vedere il coinvolgimento attivo dei cittadini, tifosi e associazioni che da sempre si sono prodigate per la cura e la gestione di quest’area verde. Il Parco di Mau fu inaugurato nel gennaio 2019, fortemente voluto dai ragazzi della Curva Nord, e rappresenta una delle tante iniziative portate avanti nel ricordo di Maurizio Alberti, ultras neroazzurro tragicamente e prematuramente scomparso nel 1999, a cui sono legati tanti progetti solidali in Italia e nel mondo.

"Prende forma il secondo lotto del Parco di Mau – dichiara il vicesindaco Raffaele Latrofa – un progetto che prosegue nel solco della grande partecipazione della comunità, un aspetto che ha contraddistinto fin dall’inizio la realizzazione di quest’area verde tanto amata dai cittadini pisani e in particolar modo dai tifosi. In questa fase abbiamo avuto l’opportunità di condividere le idee progettuali, e la formula adottata per questo nuovo lotto sarà la stessa del primo, un coinvolgimento attivo delle associazioni e dei gruppi sia della Curva Nord che della gradinata che da sempre si sono fatte carico della gestione e della cura del parco, promuovendo iniziative ed eventi. Grazie a questa sinergia le associazioni ed i tifosi neroazzurri, il Parco di Mau continuerà a crescere, rendendosi ancora più bello, fruibile e accessibilei. Il secondo lotto vedrà la realizzazione di una nuova rampa di accesso dal Viale delle Piagge, pensata per consentire l’accesso a persone con disabilità, facilitando anche a loro la fruizione del parco. L’obiettivo principale – prosegue Latrofa – è quello di dotare il parco di una struttura sportiva polivalente, che possa ospitare eventi e attività sportive di vario tipo, nuove strutture in legno, ideali per organizzare eventi sociali e ricreativi. I prossimi passi consisteranno nell’avviare la ricerca di fondi per la sua realizzazione, con il contributo del Comune di Pisa, che si farà carico della parte istituzionale e dei tifosi, che organizzeranno una raccolta capillare e varie iniziative supportati dalle associazioni coinvolte nel progetto. Ovviamente ci sono tempi tecnici e passaggi burocratici necessari per l’approvazione definitiva, ma l’obiettivo è vedere i lavori completati entro 18 mesi".