Paolo Zagari e il suo "Romanzetto marino" allo spazio libri della festa Marina Slow

Pisa, 24 agosto 2024 - Giovedì 29 agosto alle 19 allo spazio libri della festa Marina Slow 2024 (via della Sirenetta a Marina di Pisa) si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Paolo Zagari, "Romanzetto marino", edito da MdS Editore. L'evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Erasmus che gestisce lo spazio libri e vedrà l'autore dialogare con Sara Ferraioli. Le letture saranno affidate all'attore Paolo Giommarelli.

"Romanzetto marino" è un'opera che si distingue per il suo tono ironico e tormentato, capace di divertire e al contempo di offrire una visione spietata della vita. La storia segue la crescita di un bambino in una cittadina di mare sulla costa laziale, nel trentennio che precede il 2000. Il protagonista, tra una tribù di mamme, nonne, cugini e amici strampalati, attraversa un'educazione sentimentale fatta di incertezze, passioni, e scoperte nel mondo delle sensazioni.

Il romanzo, con i suoi otto episodi, è più che un semplice romanzo di formazione: è una serie di quadri che raccontano, tra comicità e malinconia, lo scorrere del tempo dalla giovinezza all'età adulta. La forza dell'opera risiede nel linguaggio, capace di trasportare il lettore in un mondo lontano, quasi arcaico, dove internet e telefoni cellulari sono assenti, offrendo uno spaccato di un'epoca ormai passata.

Paolo Zagari, nato a Roma nel 1962, è un autore e regista di grande esperienza. Tra i suoi libri si ricordano "Io Woody e Allen", vincitore del premio letterario Diego Fabbri, e "Soli, bastardi e sentimentali". Ha realizzato numerosi documentari premiati a livello internazionale e ha lavorato come autore, regista e inviato per varie trasmissioni televisive di successo. L'evento è a ingresso libero e rappresenta un'opportunità unica per incontrare l'autore e immergersi nelle atmosfere del suo nuovo romanzo, in un contesto suggestivo e ricco di storia come Il Fortino di Marina di Pisa.