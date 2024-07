Pallavolista morto in ospedale. Martedì l’ultimo addio a Danilo. Ci sono indagati fra i sanitari

L’ultimo saluto a Corry. Nei giorni scorsi è stata effettuata l’autopsia a Danilo Cremona, che avrebbe giocato in serie D maschile nella prossima stagione sportiva 2024-2025. E con l’esame autoptico scontata l’scrizione nel registro degli indagati, a garanzia degli stessi, che riguarderebbe alcuni dei sanitari che lo hanno seguito nel percorso ospedaliero. Il pallavolista aveva accusato un malore in campo, sabato scorso, durante uno dei tornei di Green Volley, che si erano disputati nel weekend scorso a San Giuliano Terme. Soccorso "tempestivamente", vista la presenza in campo di un’ambulanza e di una seconda arrivata in "12 minuti", avevano ricostruito i vertici del 118, era stato portato al Pronto soccorso di Cisanello in codice giallo. Qui, intorno alle 21.30 aveva chiesto di andare in bagno. "Non usciva più", così i sanitari hanno aperto la porta trovandolo già incosciente.

E’ stato a quel punto che il 32enne (aveva compiuto gli anni il 20 ottobre scorso) è stato trasferito già gravissimo nel reparto di Neuro rianimazione dove è poi deceduto per un’emorragia massiva, provocata da aneurisma cerebrale. E’ stata quindi aperta un’inchiesta che dovrà verificare se e quali responsabilità ci sono state. Che cosa è successo? La sua morte era evitabile?

La notizia della sua scomparsa ha colpito molto il mondo dello sport. "Ci lascia un vuoto profondo: era un atleta esemplare ed un ragazzo molto gentile, sarebbe stato davvero bello vivere insieme a lui la prossima stagione sportiva. Lo ricorderemo sempre per il suo sorriso solare e per la grande correttezza, fuori e dentro il campo da gioco. Ci uniamo al dolore ed abbracciamo parenti ed amici che a lui erano legati, per un ultimo fraterno saluto a Corry", lo aveva ricordato Flavio D’Annunzio, fondatore e presidente di Ad Astra Volley.

Il funerale si terrà martedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Lomagna in provincia di Lecco.

Antonia Casini