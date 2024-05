Palazzo Blu omaggia Kobra: "Nuovo murales al circuito di Formula 1 a Miami"

Pisa, 5 maggio 2024 – Palazzo Blu omaggia sulle sue piattaforme social Eduardo Kobra, l’artista brasiliano di fama internazionale che lo scorso ottobre è stato ospite a Pisa per la realizzazione del murales dedicato a Galileo Galilei, in via Pellico. Il pittore, durante il periodo di transito in Toscana, aveva esposto alcune sue opere al museo pisano, in occasione del Festival della Strada. “L’arte di strada è per tutti. Per quelli che non possono andare in un museo, per quelli che non hanno un museo dove vivono”, aveva dichiarato lo street artist.

Kobra ha concluso la sua nuova installazione all’Autodromo di Formula 1 di Miami: si tratta di un omaggio dedicato ad Ayrton Senna, mito dell’automobilismo e suo connazionale, di cui quest’anno ricorre il trentennale dalla scomparsa. “Kobra è stato ospite di Palazzo Blu nel 2023. In questi giorni ha presentato la sua nuova opera dedicata all’indimenticabile pilota brasiliano Ayrton Senna sul circuito di Miami”, scrive Palazzo Blu su Instagram, ripubblicando un video realizzato dall’artista dal circuito in Florida. Kobra ha ringraziato il museo pisano commentando il post in portoghese: “Obrigado amo vocês” (in italiano: “Grazie, vi amo”).

Non è la prima volta che l’artista brasiliano omaggia le leggende del motorsport: nel 2022 ha dipinto a San Paolo un murales che ritrae il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, avvolto nella bandiera brasiliana e con l’iconico casco di Senna in mano, dopo la vittoria del Gran Premio del Brasile 2021. Sempre in ricordo di Ayrton Senna, Kobra ha già realizzato altre opere all’Autodromo di Interlagos, a San Paolo, e all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a Imola.