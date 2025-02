Palazzo Blu, lunedì 3 marzo un incontro dedicato alle attività di Agbalt

Pisa, 25 febbraio 2025 - Lunedì 3 marzo, a partire dalle 16:30 l’Auditorium di Palazzo Blu ospiterà un incontro dedicato alle attività di Agbalt - Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore e il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale S. Chiara Pisa.

L’occasione è quella di presentare la nuova produzione editoriale progettata e pubblicata da Pacini Editore, scritta da Francesca Petrucci e illustrata da Tiziana Morrone: un calendario nel quale a scandire i mesi dell’anno saranno le coloratissime immagini dello Scoiattolo Zeno che stavolta parlerà ai piccoli attraverso il linguaggio della filastrocca in rima. L’evento, organizzato in collaborazione con Pacini Editore e Fiagop Ets (Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie) si aprirà con i saluti introduttivi della Fondazione Pisa e di Palazzo Blu, a seguire gli interventi della dott.ssa Gabriella Casazza e del dottor Luca Coccoli che lavorano nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale S. Chiara Pisa. Patrizia Alma Pacini – Ceo di Pacini Editore –illustrerà il progetto editoriale all’interno del quale si colloca il calendario, che la casa editrice svolge ormai da alcuni anni in collaborazione con Agbalt. Sarà poi il presidente di Agbalt Mirco D’Aversa a raccontare le attività dell’Associazione.

Dello scoiattolo Zeno (protagonista dei libri La coda di Zeno; L’albero di Zeno e Gioca con Zeno) parlerà invece l’autrice Francesca Petrucci, insieme all’illustratrice dei libri Tiziana Morrone.