"PalaCongressi priorità dopo gli anni di stallo" "Ragionamento di sistema con il maxi-polo Todisco"

di Gabriele Masiero

PISA

"Raccogliamo positivamente le parole del sindaco Michele Conti a proposito della riapertura del Palazzo dei Congressi, che ci auguriamo avvenga il prima possibile". È soddisfatto il presidente di Confcommercio, Stefano Maestri Accesi dopo avere letto l’intervista rilasciata a La Nazione dal primo cittadino nella quale fissa una sorta di road map per arrivare alla riapertura dell’edificio di proprietà dell’università in via Matteucci: convocazione di un tavolo tecnico con l’ateneo, la Camera di commercio e le associazioni di categoria con l’obiettivo di riaprirlo al pubblico già nella prossima primavera. Maestri Accesi però non risparmia una stoccata a Conti per "non leggere nelle sue parole alcun ringraziamento a Confcommercio, l’associazione che, con il suo interessamento, ha permesso allo stesso Conti di occuparsi di questa infrastruttura strategica per Pisa e per il suo territorio". "Lo sosteniamo da anni, in tutte le sedi, il Palazzo dei Congressi é un’opportunità straordinaria - aggiunge Maestri Accesi - non solo per le strutture ricettive, come è evidente, ma anche per il più complessivo e articolato sistema economico pisano. Adesso però é giunto il momento di passare dalle parole ai fatti concreti, iniziando a recuperare le necessarie risorse economiche per avviare quanto prima i lavori di ripristino del palazzo. Dobbiamo scongiurare il rischio di perdere altre opportunità, per questo chiediamo al sindaco di inserire il Palazzo dei Congressi tra le priorità della sua agenda, considerando che i tempi del turismo sono in anticipo di almeno due anni sui normali tempi amministrativi". Infine, secondo Maestri Accesi, l’intervento di Confcommercio "ha finalmente acceso i riflettori sulla necessità di riaprire il Palacongressi, evidentemente ce n’era bisogno per sbloccare una situazione in stallo da troppi anni, ma adesso non c’è più tempo da perdere". Il presidente della Camera di Commercio della Toscana nord ovest, Valter Tamburini, si "dice pronto a sedersi al tavolo per cercare di capire quali sono le soluzioni migliori, anche se le nostre risorse sono molto limitate". "È inoltre - osserva - importante ragionare anche su una gestione professionale del Palazzo adeguata: ben venga la proposta di una partnership pubblico-privata rilanciata da Confcommercio ma bisogna coinvolgere soggetti imprenditoriali specializzati perché è un mestiere anche quello che non si può inventare e credo che si debba anche fare un ragionamento di sistema con il Palacongressi in via di ultimazione a San Giuliano Terme realizzato dall’industriale chimico Donato Todisco". Soddisfatti, infine, il rettore Riccardo Zucchi e il presidente dell’Unione industriale pisana, Andrea Madonna: "Prendo atto con soddisfazione dell’impegno del sindaco - dice il primo - e da parte nostra faremo tutto quanto possiamo per procedere alla massima velocità possibile". Il secondo ritiene "positivo che sia il Comune ad avere preso in mano la questione e faccia da regista in questa partita importante. Confermiamo la nostra disponibilità a fare la nostra parte insieme agli altri soggetti coinvolti con l’obiettivo di una fattiva collaborazione di tutti per il bene della città".