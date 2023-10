Padre va in soccorso del figlio. Resta ferito nella lite, indagini

Un lite in strada. Avvenuta ai danni di padre e figlio. Uno è rimasto ferito. Il fatto è cacaduto alle 13,35 quando sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura. L’intervento è avvenuto in via Garibaldi che segnalava, appunto, una lite in strada. Sul posto gli agenti hanno identifico padre e figlio, il padre era ferito ad una gamba. Dalla ricostruzione dei fatti, all’esito dei primi accertamenti degli agenti – si apprede – l’uomo era sceso in strada in soccorso del figlio che stava avendo un diverbio con un soggetto, che aggrediva il padre del giovane preso di mira per poi fuggire a piedi dal luogo. Il malcapitato a causa della caduta aveva ripostato la frattura della gamba, per cui i poliziotti facevano intervenire un’ autoambulanza sul posto per soccorrere l’uomo e portarlo alle cure dei medici dell’ospedale. Al contempo hanno anche avviato immediatamente indagini per risalire all’ autore della aggressione.